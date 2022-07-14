ارتفاع أسعار الجملة في السعودية بحوالي 8.1 بالمئة خلال يونيو

أشارت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر يونيو 2022م بنسبة 8.1% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق مايو 2022م، حيث بلغ 10.2%.

وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8.2% بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعار الجملة بنسبة 8.2% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 40.2%، وأسعار العجائن الورقية بنسبة 12.8%, وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعاً بنسبة 5.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 5.0%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 12.0%، فيما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 9.2%؛ متأثراً بارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 22.9%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 14.0%.

كما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 16.3% نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19.0%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 11.1%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعاً بنسبة 7.9%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 7.9%. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.