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Posted inأخبار أريبيان بزنس

ارتفاع أرباح مصرف الراجحي السعودي إلى 4.14 مليار بالربع الأول

ارتفاع أرباح مصرف الراجحي السعودي إلى 4.14 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2023

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الراجحي ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات

أعلن مصرف الراجحي السعودي؛ أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحه بشكل طفيف إلى 4.14 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2023 مقارنة بـ 4.134 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2022.

وقال المصرف الذي يعد ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، في بيان على موقع تداول، إن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.01 بالمئة، بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 578 مليون ريال إلى 359 مليون ريال بنسبة 37.89 بالمئة.

وأوضح أن الارتفاع في الأرباح جاء على الرغم من انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.53 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى وقابل ذلك ارتفاع في صافي الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وأضاف أن حقوق المساهمين بنهاية الفترة قد بلغت 82.7 مليار ريال، مقابل 71.8 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وبدأ مصرف الراجحي أعماله منذ أكثر من 50 عام، ووصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ومقره الرياض، وهو من أكبر مصارف الشرق الأوسط، ومدرج في البورصة منذ العام 1988.

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