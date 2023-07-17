أرباح المراعي السعودية ترتفع 26.7% في النصف الأول

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المراعي السعودية؛ أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج بنحو 26.7 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023 لتسجل 1.19 مليار ريال سعودي (317.3 مليون دولار).

والمراعي هي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال 7 علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنعاً، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن، بحسب موقعها الإلكتروني.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام، بحسب تقرير لموقع “زاوية عربي“، إلى نمو المبيعات بنحو 8.2 بالمئة إلى 9.86 مليار ريال، مدفوعة بالنمو في قطاعي الدواجن والألبان، بفعل التوسع في قطاع الدواجن، فيما كان النمو في قطاع الألبان في دول الخليج، ولكنه تأثر جزئيا بتأثير الجنيه المصري في مصر.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس/آذار 2022 بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية أمام الدولار ثلاث مرات ليقارب حالياً الـ 31 جنيه للدولار.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الأرباح يرجع أيضاً إلى الاستحواذ الكامل على الشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة (بيتي) العاملة في مصر.

وكانت شركة المراعي أعلنت في فبراير/شباط الماضي أن شركتها التابعة “المراعي للاستثمار القابضة” استحوذت على حصة 48 بالمئة المتبقية في الشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة مقابل 255 مليون ريال.

نتائج الربع الثاني

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المراعي خلال الربع الثاني من 2023 بنحو 7.1 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل ما يقارب الـ 557.1 مليون ريال.

وأرجعت الشركة الارتفاع السنوي في صافي أرباح الربع الثاني إلى ارتفاع المبيعات بنحو 4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، لتسجل 4.79 مليار ريال، رغم تأثير خفض قيمة الجنيه المصري بفعل النمو بقيادة قطاع الدواجن، متبوعاً بقطاعي المخابز ومنتجات الألبان.