ارتفاع أرباح شركة الحفر العربية السعودية 23%

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الحفر العربية السعودية العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز بنسبة 22.81 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2023 لتصل إلى 140 مليون ريال (37.33 مليون دولار) مقابل 114 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وبحسب موقع “زاوية عربي“، تستحوذ شركة الحفر العربية التي تأسست في 1964 على 17 بالمئة من منصات الحفر في السعودية ومن بين عملائها عملاق النفط السعودي شركة أرامكو.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة السعودية (تداول) اليوم الأربعاء، جاء ارتفاع الأرباح مدفوعا بزيادة في الإيرادات نتيجة عمل حفارتين بحريتين جديدتين بدأ تشغيلهما ديسمبر الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 21.13 بالمئة لتبلغ 791 مليون ريال مقابل ما يقارب 653 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وخلال النصف الأول من 2023، ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 35.58 بالمئة على أساس سنوي إلى 282 مليون ريال مقابل 208 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وشركة الحفر العربية مشروع مشترك مملوك بنسبة 51 بالمئة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) التي مقرها السعودية بينما تحوز شلومبرجر لخدمات الحقول النفطية النسبة الباقية.