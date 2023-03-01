سيسكو تعلن عن نتائجها المالية

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (“سيسكو”، “تداول: 2190”)، المستثمر الاستراتيجي الرائد في المملكة العربية السعودية في قطاعات الخدمات اللوجستية، الموانئ وحلول المياه، عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

حققت إيرادات الربع الرابع من عام 2022م، باستثناء إيرادات الإنشاءات، نمواً ملموساً بنسبة 7.5% لتصل إلى 230.8 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع الربع السابق. وسجلت زيادة في إيرادات الربع بنسبة 12.6% على أساس سنوي نتيجة النمو في قطاع الموانئ، في حين ثبات إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية والمياه مقارنةً مع الربع المثيل لها من العام الماضي. وتراجعت إيرادات سيسكو لكامل العام والبالغة 854.8 مليون ريال سعودي بنسبة 7.2٪ بالمقارنة مع عام 2021م، ويعود ذلك إلى تراجع إيرادات قطاع الموانئ نتيجة تراجع أحجام الأعمال في قطاع خدمات الموانئ خلال النصف الأول من عام 2022م.

كما ارتفع إجمالي الربح للربع الرابع والبالغ 120.4 مليون ريال سعودي بنسبة 13.8% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 32.3٪ بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2021م بفضل الارتفاع الملموس في هوامش الربح نتيجة تحسن الإيرادات وضبط التكاليف. وبلغ إجمالي هامش الربح للربع الرابع من عام 2022م، 52.2٪، مقارنة بنسبة 49.3٪ للربع السابق و44.4٪ للربع الرابع من عام 2021م. وبلغ إجمالي الربح لفترة الاثني عشر شهراً 416.2 مليون ريال سعودي، مسجلاً انخفاض بنسبة 6.8٪ بالمقارنة مع عام 2021م، نظراً لتراجع إيرادات خدمات قطاع الموانئ.

وعلى ضوء التحسن الكبير في هوامش الربح، ارتفع صافي الدخل المعدل للربع الرابع بنسبة 42.2٪ بالمقارنة مع الربع السابق، وبنسبة 262٪ على أساس سنوي ليصل إلى 20.4 مليون ريال سعودي. وبلغ صافي الدخل المعدل لفترة الاثني عشر شهراً 41.5 مليون ريال سعودي، بانخفاض بنسبة 36.1٪ على أساس سنوي بسبب تراجع الإيرادات في النصف الأول مقارنة بالعام السابق.

أبرز مؤشرات الأداء في الربع الرابع من عام 2022

تحسن الإيرادات بنسبة 12.6% نتيجة ارتفاع أحجام العمل في قطاع الموانئ.

زيادة إجمالي الربح بنسبة 32.4% بالمقارنة مما كان عليه في عام 2021م ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في كافة قطاعات الأعمال، خاصة هوامش الربح لقطاعي الموانئ والمياه.

تحسن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين المعدلة لتبلغ 133.8 مليون ريال سعودي، وذلك يعود للسبب ذاته.

زيادة صافي الدخل المعدل بنسبة 262% ليصل إلى 20.4 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع نفس الربع في العام الماضي نتيجة التحسن الملموس في الأداء في كافة القطاعات والشركات الزميلة/التابعة.

وتعليقاً على أداء الشركة صرح الرئيس التنفيذي على ما حققته الشركة من نتائج، أضاف المهندس خالد سليماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيسكو:

“نحن سعداء في شركة سيسكو أن التحسن في البيئة الكلية للاقتصاد والقرارات الإستراتيجية التي اتخذناها بدأ ينعكس إيجابياً على أدائنا التشغيلي والمالي. وبالرغم من التحديات التي واجهتنا خلال النصف الأول من العام ، إلا أننا استطعنا إنهاء العام بأداء جيد في الربع الثالث ولقد استمر الأداء الإيجابي في الربع الرابع، الأمر الذي يشير إلى التعافي الملموس ويبشر على بداية قوية في عام 2023 بإذن الله.

وفيما يتعلق بالربع الرابع وعلى أساس سنوي، كان قطاع الموانئ في الشركة هو الأكثر إسهاماً في النمو، حيث تحسنت أحجام العمل خلال الربع الرابع مقارنة بأحجام العمل في نفس الربع من العام الماضي، ويعزى ذلك بصفة أساسية إلى النمو في أحجام العمل في قطاع الموانئ. ونتيجة لتحسن الأسعار، حققنا نمواً ملموساً في الإيرادات في هذا القطاع، وانعكس ذلك على تحقيقنا نمواً جيداً في إجمالي الأرباح للربع، وقفزة كبيرة في النمو بنسبة قاربت 300٪ في صافي ربح القطاع. ونتطلع إلى أن يستمر الأداء القوي لقطاع الموانئ عطفاً على نمو حجم الأعمال وتحسن الأسعار.

وأضاف سليماني “أن قطاع الخدمات اللوجستية واجه انخفاض هامشي في الإيرادات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات الخدمات خلال الربع السابق. إلا أن هوامش الربح تحسنت بشكل ملموس، وبناءً على إستراتيجية عملنا سنعمل على زيادة السعة التخزينية للشركة نظراً لتزايد الطلب في هذا القطاع. كما حافظ قطاع حلول المياه على استقراره بشكل ملحوظ خلال الربع، بالإضافة إلى أن هذا القطاع قد شهد زيادة ملموسة في صافي الربح على أساس سنوي، مما يتماشى مع التحسن الجيد في الربحية في القطاعات الأخرى.

الآفاق المستقبلية والاستراتيجية

تعد سيسكو من أوائل الشركات الاستثمارية المدرجة في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية حيث ركزت إدارة الشركة في منهجها الاستثماري على الاستثمارات الاستراتيجية ذات القيمة التراكمية طويلة المدى، ونجحت في انشاء شركات فريدة احتلت المراكز الأولى بين مثيلاتها وقد فاقت قيمة أصولها المداره الأربع مليارات ريال من خلال محفظتها والتي تضم سبع شركات في قطاعات واعدة.

وحققت سيسكو تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية التي تم الإعلان عنها في أواخر العام ٢٠٢١م من أجل خلق قيمة على المدى الطويل لحمله الأسهم، ومضاعفة الإيرادات لتصل إلى 2 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026م من خلال تنمية الأصول المدارة من ناحية الحجم والعدد والتوسع داخل وخارج المملكة.

فعلى سبيل المثال وفي 1 نوفمبر 2022م، أعلنت لوجي بوينت، إحدى الشركات التابعة لسيسكو عن الحصول على قرض بقيمة 290 مليون ريال سعودي لتمويل التوسع في قدرتها التخزينية. وستهدف هذه التوسعة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية البالغة 73,000 متر مربع، حيث تهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ مكانة لوجي بوينت كمطور عقاري لوجستي رائد ومشغل لأحدث خدمات التخزين التي توفر مرافق لوجستية متميزة للتمكن من جذب عدداً من العملاء في جميع أنحاء المملكة على المدى الطويل ، الأمر الذي يخدم قطاع التجارة الإلكترونية سريعة النمو ، كما تشمل خطط النمو المستقبلية الأخرى محطة خدمات لوجستية في منطقة الخمرة ومنطقة الخدمات اللوجستية في جدة والتي بدورها أن تعزز إيرادات الخدمات اللوجستية والهوامش الربحية ابتداءً من عام 2023م .

كما نعمل على التوسع في أعمالنا في قطاع الموانئ في الأسواق الدولية بعد إتمام توسعتنا الأخيرة في ميناء جده الإسلامي والتي رفعت طاقتنا الاستيعابية إلى أكثر من 6.2 ملايين حاوية سنوياً، كما رُشحت شركة بوابة البحر للحصول على الامتياز لبناء وتشغيل محطة حاويات بنغلادش، وقد قمنا في سبيل ذلك بإنشاء شركة ذات غرض خاص دولية بهدف المساعدة في تنمية أعمال شركة بوابة البحر الأحمر على مستوى العالم.

كما أطلقت استثماراتنا الأخرى مجموعه من المشاريع التوسعية مثل شركة توزيع وهي الأولى في مجال معالجة وتوزيع المياه في المناطق الصناعية والتي عززت تواجدها في أكثر من ١٤ مدينة صناعية في المملكة، وكذلك شركة سيسكو-الجبر-تالكي المتخصصة في الخدمات اللوجستية لقطاع البتروكيماويات.

وتنفيذاً لاستراتيجيتنا المتمحورة حول إتمام تواجدنا عبر جميع مراحل الخدمات اللوجستية استثمرنا مؤخراً في شركة ايليت والتي تقدم خدمات لوجستية في خمس دول خليجية وتمتلك اسطولاً يفوق ال ٦٠٠ شاحنة من مختلف الأحجام عبر استحواذنا على حصة شركة لوجي بوينت في شركة جرين دوم للاستثمارات.

ملخص قائمة الدخل

ملخص القوائم المالية للربع الرابع من عام 2022م مليون ريال سعودي ر 3 22 ر 4 22 التباين % ر 4 21 ر 4 22 التباين % إيرادات* 214.7 230.9 7.5% 205.1 230.9 12.6% تكاليف مباشرة* -108.9 -110.4 1.4% (114.1) (110.4) -3.2% إجمالي الربح 105.8 120.5 13.9% 91.0 120.5 32.4% مصاريف تشغيل -45.4 -50 10.1% (45.2) (50.0) 10.6% ربح تشغيلي 60.4 70.5 16.7% 45.8 70.5 53.9% دخل استثماري 8.2 7.9 -3.7% 4.3 7.9 83.7% رسوم تمويل -53.4 -56.1 5.1% (50.6) (56.1) 10.9% إيرادات / مصروفات أخرى & زكاة 2.8 9.3 232.1% 1.5 9.3 520.0% صافي دخل المجموعة 18 31.6 75.6% 1.0 31.6 3060.0% حقوق أقلية -3.6 -13.2 266.7% (1.9) (13.2) 594.7% صافي الدخل – معلن 14.4 18.4 27.8% (0.9) 18.4 -2144.4% *باستثناء إيرادات البناء والتكلفة



ملخص القوائم المالية لنهاية العام نهاية عام 2021 نهاية عام 2022 التباين إيرادات تشغيلية 921.2 854.8 -7.2% تكاليف مباشرة (474.7) (438.7) -7.6% إجمالي الربح 446.5 416.1 -6.8% مصاريف تشغيل (168.1) (186.2) 10.8% ربح تشغيلي 278.4 229.9 -17.4% دخل استثماري 23.7 30.8 30.0% رسوم تمويل (203.5) (213.6) 5.0% أخرى & زكاة (صافي) (3.5) 8.4 -340.0% صافي دخل المجموعة 95.1 55.5 -41.6% الحصة غير المسيطرة 37.2 18.8 -49.5% صافي ربح سيسكو – معلن 57.9 36.7 -36.6% صافي ربح سيسكو – معدل 64.9 41.5 -36.1% *باستثناء إيرادات البناء والتكلفة

أبرز المؤشرات التشغيلية



الموانئ ومحطات الحاويات

أظهرت إيرادات الربع الرابع لعام 2022م تحسنا ملموساً مقارنة بالربع السابق وفترة المقارنة في عام 2021م، في حين انخفضت إيرادات السنة المالية 2022م بنسبة 6.9٪ مقارنة بعام 2021م. وتحسنت أحجام أعمال خدمات قطاع الموانئ في الربع الرابع من عام 2022م بنسبة 16٪ على أساس ربع سنوي لكن أحجام أعمال إعادة الشحن انخفضت بنسبة 4٪ على أساس ربع سنوي. وعلى أساس سنوي، شهدت أحجام الأعمال انخفاضاً هامشياً في القطاعين، وانخفاضاً بنسبة 4٪ تقريباً في أحجام أعمال إعادة الشحن وحوالي 2٪ في أحجام أعمال خدمات قطاع الموانئ .

الخدمات اللوجستية

تراجعت إيرادات لوجي بوينت في الربع الرابع من عام 2022م بصورة هامشية بنسبة 8.4٪ مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 23.2 مليون ريال سعودي وبنسبة 2.0٪ مقارنة بنفس الربع من عام 2021م. كما تراجعت إيرادات عام 2022م بالكامل بنسبة 7.3٪ لتصل إلى 93.5 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع عام 2021م. وارتفع إجمالي هامش الربح من 33.7٪ في الربع الرابع من عام2021م إلى 40.2٪ مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022م، مما يعزز من الربحية بشكل ملموس بسبب تحسن المبيعات وضبط التكاليف.

ومن المتوقع تشغيل السعة التخزينية المضاعفة خلال الثمانية عشر شهراً إلى الأربع وعشرين شهراً القادمة بعقود طويلة الأجل بإذن الله، وتشغيل أول 25,000 متر مربع بداية من 1 يناير 2023م، الأمر الذي سيعزز من الإيرادات وهوامش الربح لقطاع الخدمات اللوجستية.

ويسرنا أن نعلن أيضاً عن الأداء المالي المشجع لباقي شركاتنا خلال السنة المالية 2022م، والذي يظهر أيضاً تحسناً ملموساً مقارنة بالسنة المالية 2021م. حيث أعلنت شركة الجبر تالكي إحدى استثمارات سيسكو في قطاع الخدمات واللوجستيات لقطاع البتروكيماويات عن نموها بنسبة 11٪ على أساس سنوي في إيرادات السنة المالية 2022م لتصل إلى 307 مليون ريال، ويعود ذلك إلى تحسن إجمالي هوامش الربح بما يزيد على 300 نقطة أساس لتصل إلى 25٪ للعام بأكمله، فقد بلغ النمو في صافي الدخل 34٪ على أساس سنوي، وعليه بلغت حصة سيسكو في صافي الدخل 20 مليون ريال سعودي.

قطاع المياه

في ظل ثبات إيرادات شركة كنداسة على أساس ربع سنوي، إلا أن إجمالي هوامش الربح أظهرت تحسن ملحوظاً لتصل إلى 52.2٪ في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بنسبة 27.8% في الربع الرابع من عام 2021م، وتعزى الزيادة في هامش الربح إلى تراجع تكلفة الإهلاك وتحسن مزيج المبيعات والأسعار وبالتالي زيادة الربحية. هذا وقد أعلنت شركة توزيع التي تعمل بمجال حلول المياه في المناطق الصناعية عن نمو إيراداتها بنسبة تزيد على 40٪ على أساس سنوي لتصل إلى 406 ملايين ريال سعودي، حيث فاقت حصة سيسكو في صافي الدخل حصة توزيع بأكثر من 11 مليون ريال سعودي.