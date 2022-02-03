ارتفاع أرباح “سابك” السعودية إلى 6.1 مليارات دولار في 2021

صعدت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، أكبر شركة بتروكيماويات بالمنطقة، إلى 23.03 مليار ريال (6.1 مليارات دولار) خلال 2021. وبحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، الخميس، كانت “سابك” قد سجلت أرباحا بـ 595.6 مليون ريال (158.8 مليون دولار) في 2020 بسبب فيروس كورونا بحسب وكالة الأناضول.

وأرجعت الشركة سبب زيادة الأرباح في 2021 إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع معظم المنتجات، إضافة إلى حصتها في صافي نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة. وشهد 2020 تفشي كورونا الذي أثر بدوره على أسعار العديد من السلع والخدمات ومنها النفط الذي ترتبط به أسعار البتروكيماويات بشكل مباشر، فيما عاودت الأسعار الارتفاع مجددا في 2021. وربحت الشركة 4.93 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الرابع من 2021، مقابل 2.25 مليار ريال (0.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2020. وقالت الشركة: “يعود تحقيق صافي ربح خلال الربع الرابع، إلى الزيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع الكميات المباعة، على الرغم من تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية وإعادة هيكلة بلغت حصة سابك منها 0.76 مليار ريال (0.2 مليار دولار)”.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة “سابك”، الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، خلال مؤتمر صحفي، إنه لا خطة لطرح أي وحدات تابعة للشركة للاكتتاب العام، وفي حال تم ذلك سيعلن في حينه. وأشار البنيان أن “سابك” تدرس عددا من المشاريع سيتم الإعلان عنها قريبا، دون تفاصيل. وبشأن أرباح العام الجاري، توقع البنيان أن تستمر أسعار المنتجات كما في 2021، لكنه توقع أن تشهد العوائد بعض الضغوطات بفعل تأثير سلاسل الإمداد وتذبذب أسعار الطاقة.