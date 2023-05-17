ارتفاع أرباح أسواق العثيم السعودية 17.9% في الربع الأول 2023

ارتفع صافي ربح شركة أسواق عبد الله العثيم السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة 17.91 بالمئة إلى نحو 120 مليون ريال (32 مليون دولار) مقابل 101.78 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وبحسب إفصاح الشركة على بورصة السعودية (تداول)، اليوم الأربعاء، أرجعت ثاني أكبر سلسلة لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية ارتفاع صافي الربح، إلى نمو مبيعات الفروع القائمة والجديدة، وتحسن أداء نشاط التأجير التسويقي. وتحقيق أرباح من استثمار في ودائع مصرفية موافقة للشريعة الإسلامية.

وارتفعت إيرادات الشركة بـ 12.96 بالمئة إلى 2.78 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.46 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

ولكن مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، انخفض صافي أرباح أسواق العثيم في الربع الأول من 2023 بنسبة 30.23 بالمئة على الرغم من ارتفاع إيراداتها بنسبة 11.61 بالمئة.

وأسس رجل الأعمال السعودي الشهير الراحل صالح العثيم، في العام 1957، شركة أسواق عبد الله العثيم، التي تعمل في تجارة التجزئة والجملة، ومدرجة في تداول منذ 2008، وفق بيانات البورصة السعودية.

وافتتحن أسواق عبدالله العثيم، مؤخراً، ثلاثة فروع جديدة في كل من المدينة المنورة والباحة ليصبح عدد فروعها في السعودية 309 فرعاً.