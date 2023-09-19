ارتفاع أجور السعوديين.. 44 ألفا زادت رواتبهم عن 40 ألف ريال

كشف المرصد الوطني للعمل بالسعودية، عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة وصلت 45 %.

ونشر المرصد بعض الإحصائيات التي تشير لزيادة معدل الأجور من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري 2023.

وقال المرصد إن ارتفاع معدل أجور السعوديين يعود إلى النمو والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، فضلا عن نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

منذ العام 2018 وحتى منتصف 2023، نما معدل أجور المواطنين في القطاع الخاص بأكثر من 3 آلاف ريال لتصل إلى أكثر من 9,600 ريال، والذي يؤكد ذلك على دور النمو الاقتصادي وجاذبية سوق العمل.#المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/HN4wfZRfZg — المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) September 19, 2023

وقال المصد إن أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال زادت خلال ذات الفترة بنسبة 139 % ليرتفع من 84.7 ألف مواطن في 2018، ليصل إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023.

وجاءت هذه الزيادة بسبب تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

ارتفاع عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال خلال السنوات الخمس الماضية. #المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/LRs80GOlBX — المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) September 19, 2023

وأظهر التقرير، زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال الفترة ذاتها، بنسبة 172 % ليرتفع من 16 ألف مواطن في 2018، ويصل إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023.

وفسر التقرير تلك الارتفاعات بزيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال السنوات الخمس الماضية.#المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/ouxZ0ZRG3W — المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) September 19, 2023