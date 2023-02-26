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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أرامكو لزيوت الأساس توقع عقد توسعة مرفق إنتاج ينبع بـ 555 مليون

شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) توقع ترسية عقد لتوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية لـ 1.3 مليون طن متري سنوياً من الزيوت

تتوقع شركة لوبريف لزيوت الأساس أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي بعد بدء العمليات التجارية في 2025

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شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)

وقعت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) ترسية عقد الهندسة والتوريد والبناء لغرض التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية لحوالي 1.3 مليون طن متري في السنة من زيوت الأساس في مشروع التوسعة الثانية في مرفق إنتاج ينبع مع شركة بتروجت؛ حيث بلغ مجموع قيمة العقد 555 مليون ريال (148 مليون دولار).

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع تداول أن التوقيع تم مع شركة بتروجت لغرض توسعة مرفق إنتاج ينبع (التوسعة الثانية)، والذي يهدف إلى توسيع الوحدات القائمة في مرفق الإنتاج إلى أقصى طاقة إنتاجية، وذلك لزيادة إنتاج زيوت الفئة الثانية أو البدء في إنتاج زيوت الفئة الثالثة.

وتوقع لوبريف أن ينعكس الأثر المادي الإيجابي بعد بدء العمليات التجارية بحلول النصف الثاني من العام 2025.

ويبدأ العقد من تاريخ الإشعار بالبدء وفقاً لشروط العقد والمدة 30 شهراً.

وكانت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) أظهرت قبل ايام ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 31.65 بالمئة في 2022، إلى نحو 1.98 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 1.50 مليار ريال في 2021.

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