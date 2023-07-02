“اذهب إلى السعودية ولا تعد”.. نصيحة رجل أعمال أمريكي تشعل مواقع التواصل

“إذا كنت تجيد اللغة العربية اذهب إلى السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك”، بهذه الكلمات أثار رجل الترليون دولارالأمريكي البارز، دانيال بينيا؛ مواقع التواصل الاجتماعي مما اشعل شبكات التواصل تفاعلاً واسع وتداول الكثير مقاطع هذا”الترليون”.

وقال موقع الـ CNN العربية ” أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقاطع فيديو سابقة لرجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا والملقب بـ”رجل الترليون دولار” وما قاله عن المملكة العربية السعودية ومستقبل الاستثمارات والمشاريع فيها.

حيث قال بينيا في مقطع الفيديو المتداول: “إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)..” في حين علق الكاتب والمحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري على هذه التصريحات التي لم يتضح تاريخ الإدلاء بها، واصفا إياها بـ”نصيحة المليار دولار”.

ووفقا لموقع بينيا الرسمي فإن الأخير “هو مؤسس Quantum Leap Advantage (QLA)، الطريقة الثورية للنجاح الفائق مع أكثر من 29 عامًا من السجل الحافل الذي أنتج ما يزيد عن تريليون دولار من الأسهم / القيمة مع متدربينه والمخلصين له منذ عام 1993! مما جعله يعرف باسم رجل التريليون دولار”.

وذكر موقعه أنه وفي السنوات الأخيرة منذ تقاعده “ألقى بينيا كلمات رئيسية وورش عمل تفاعلية وندوات ومؤتمرات على جانبي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ حول بناء الأعمال بشكل كبير.

A Billion dollar advice!💡



"Go to #SaudiArabia🇸🇦 and never come home.."



– #American🇺🇸 Businessman Daniel Peña Sr. pic.twitter.com/FAlyiwRIW6 — Salman Al-Ansari (@Salansar1) July 1, 2023