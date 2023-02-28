ادموند دي روتشيلد تكثف التوظيف في دبي بحثاً عن فرص النمو

قد توظف شركة “ادموند دي روتشيلد”، شركة الاستثمار السويسرية الخاصة، ما يصل إلى 10 أشخاص كل عام في دبي بعد الحصول على رخصة رئيسية في مركز الأعمال في الشرق الأوسط.

وتفتح الشركة أبوابها في مركز دبي المالي العالمي بترخيص استشاري و”ثمانية من كبار الزملاء الذين انضموا إلينا مؤخراً” ، كما يقول سامان حبيبيان، مسؤول الأسواق لشركة إدموند دي روتشيلد في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعتبر المنطقة سوقاً إستراتيجياً للغاية من وجهة نظر النمو. وقال حبيبيان في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج” اليوم الثلاثاء “نحن نخطط للنمو. الرقم هو الأولوية الثانية بالنسبة لنا. نريد أن ننمو مع زملائنا من ذوي الخبرة. يمكن أن يكون هذا الرقم بين 5 و 10% على أساس سنوي”.

وقال حبيبيان إن “إدموند دي روتشيلد” تخطط لمتابعة فرص النمو في المنطقة وقد تبحث في نهاية المطاف في تأسيس مكتب في المملكة العربية السعودية أيضاً.

وتبرز دبي كوجهة مفضلة لصناديق التحوط والشركات المالية العالمية، التي تجذبها سهولة ممارسة الأعمال، والاعفاءات الضريبية وجاذبيتها كمركز سفر عالمي.

ويجري مركز دبي المالي العالمي محادثات مع أكثر من 60 صندوق تحوط حول إنشاء مركز أعمال في الشرق الأوسط بعد جذب شركات ذات ثقل كبير في الصناعة مثل ميلينيوم مانجمنت وإكسودس بوينت كابيتال مانجمنت.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن نحو 60 صندوق تحوط تدير أصولاً بنحو تريليون دولار في انتظار الحصول على ترخيص من المركز. وأضاف: «قطاع صناديق التحوط تستفيد من القواعد واللوائح الجديدة التي وضعت لدعم القطاع الذي يعد أحد مصادر نمو مركز دبي المالي العالمي»، مؤكداً أنه تم ترخيص عدد قليل من تلك الصناديق.

أعلنت مجموعة “إدموند دي روتشيلد” عن افتتاح مكتب استشاري جديد باسم “إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة” في مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، معززة بذلك استثماراتها والتزامها طويل الأمد تجاه المنطقة.

ويؤكد إعلان اليوم الخطط الطموحة للمجموعة عبر الاستثمار في أفضل المواهب في المنطقة وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المُخصصة لعملائها في الشرق الأوسط.

ومن خلال حصول المجموعة على رخصة الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، المُنظم المُستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، كما ستتمكن “إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة” من تقديم خدمات استشارية لعملائها المحليين مع ضمان الوصول إلى كامل العروض المُقدمة من قبل المجموعة. وتتميز الاستراتيجية المتبعة من قبل “إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة”بتوفير قدرات استثمارية تتسم بالمرونة مع قابليتها على التصدي للتحديات ومواكبة أبرز التوجهات الاقتصادية والتي من شأنها أن تشكل المشهد الاقتصادي في العقود القادمة، مما يعزز الأهداف الاستثمارية في إطار استراتيجية تشمل كل من السيولة والأصول الحقيقية.

تعزيز التواجد المحلي

لقد دأبت مجموعة “إدموند دي روتشيلد” على ترسيخ علاقاتها بعملائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وذلك عبر إدارة عملياتها وخدمة عملاءها من مقرات المجموعة الرئيسية المتواجدة في سويسرا وأوروبا، واليوم ومع افتتاحها لمقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، فسيتسنى للمجموعة تعزيز مكانتها على المستوى المحلي. تأكيداً للقيمة الاستراتيجية للسوق الإماراتية لـ “إدموند دي روتشيلد”، حيث ستتمكن المجموعة من خلال تواجدها في دبي من تعزيز إمكاناتها وقدراتها المميزة والمعروفة في مجال خدمة العملاء على الصعيد الإقليمي، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الكامنة والواعدة التي تزخر بها المنطقة.

وتمثل دبي مركزاً موثوقاً للمعلومات لرواد الأعمال والمستثمرين من الشرق الأوسط وأفريقيا وذلك انطلاقاً من كونها مركزاً حيوياً يربط بين أجزاء مختلفة من العالم، ومرتكزة على عدد من المزايا الاستثنائية التي يبحث عنها العملاء وأهمها الاستقرار والسلامة والابتكار.

وسيترأس المكتب المحلي علي رضا سيد، كبير المسؤولين التنفيذيين في “إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة”، في مركز دبي المالي العالمي. حيث سيعمل تحت إدارة سامان حبيبيان، رئيس مجلس الإدارة ورئيس السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة”.

وتعليقاً على الإعلان، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: ” تتميز دبي باعتبارها المدينة الأكثر استقطاباً للثروات عل مستوى الشرق الأوسط، إذ لديها قدرة الوصول إلى أكثر من 3 تريليونات دولار من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب مع إمكانية الوصول في غضون ساعة من الطيران، مما يجعل مركز دبي المالي العالمي الخيار المُفضل لشركات الثروات وإدارة الأصول. ويسرنا انضمام مجموعة إدموند دي روتشيلد لتتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لها. آفاق النمو والنجاح متوافرة وبوتيرة متسارعة واستقطابنا لأحد أهم قادة القطاع إنما يؤكد المكانة المرموقة التي تتبوأها باعتبارها الوجهة المفضلة للشركات. ويتوافق نهج مركز دبي المالي العالمي إلى حدٍ كبير مع رؤية إدموند دي روتشيلد المرتكزة على التنمية المستدامة للارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مجتمعاتنا”.

خدمات مالية عالمية المستوى

وقالت آريان دي روتشيلد، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إدموند دي روتشيلد”:”لأكثر من 250 عاماً، ساهمنا في الحفاظ على أصول عملائنا وتنميتها من خلال الجمع بين قوة الأداء وتبني أسس الاستدامة، بالاضافة إلى التعامل مع الاستثمارات بحكمة عالية وتفعيل البُعد الابتكاري. وجاء قرار تعزيز تواجدنا في الإمارات نتيجة طبيعية وصائبة، إذ تشهد دبي نمواً مذهلاً منذ فترة طويلة على عدة أصعدة، ويقدم مركز دبي المالي العالمي خدمات مالية عالمية المستوى. كما تنسجم قيم عمل ‘إدموند دي روتشيلد’ مع قيم العمل المُتبعة في المنطقة. ومن جهة أخرى، فان أغلب عملائنا في المنطقة هم من الشركات العائلية التي تعتمد نماذج أعمال تتبنى النهج الابتكاري والقناعات الراسخة والاستباقية، ونحن نشترك معهم بروح المبادرة وريادة الأعمال وبتصورنا لاحتياجات اليوم والغد وتحدياتهما والتمهيد للحلول”.

من جانبه، قال سامان حبيبيان، رئيس مجلس الإدارة ورئيس السوق في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة “إدموند دي روتشيلد الشرق الأوسط المحدودة”: “تُعد دبي مركزاً مالياً واقتصادياً رائداً يقدم فرصاً غير مسبوقة، حيث عملت المجموعة على تطوير قاعدة عملائها على مدى السنوات العشر الماضية. حيث سيعزز افتتاح مكتبنا الجديد حضورنا الإقليمي ويُتيح لنا خدمة عملائنا في المنطقة بشكل أفضل، ومنهم مجتمع المقيمين في دبي، الاستفادة من خبراتنا الدولية بصورة أكبر، لا سيما في الأسواق الخاصة”.