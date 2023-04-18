سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السماح بإخفاء الأولاد عن أهلهم في ولاية أمريكية لتسهيل عمليات تبديل الجنس

سامر باطر by سامر باطر

صوت مجلس النواب لولاية واشنطن بالموافقة على مشروع قانون يسمح بإخفاء الأولاد عن أهاليهم لتسهيل عمليات تبديل الجنس دون الحاجة لموافقة أو إبلاغ أهاليهم (مثل عمليات جراحية تتضمن جراحة التأنيث، التي تسمى أيضًا جراحة تأكيد الجنس.)

يركز التشريع على ما يسميه حماية الصغار الهاربين سعيا للحصول على خدمات صحية محمية بموافقة مجلس الدولة، وفي حال موافقة جاي روبرت إنسلي حاكم واشنطن ، وهو عضو في الحزب الديمقراطي، فلن تحتاج الملاجئ المرخصة للشباب الهاربين أو المشردين إلى الاتصال بوالدي الشباب قبل اجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس وحالات أخرى (جراحة الإِذْكار).

وتثير قضية التعددية الجنسية في الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية انقسامات كبيرة بين من يدعو جعل الأساس الوحيد لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية هو تقرير الفحص الطبي الخاص قبل عملية تغيير الجنس، ومن يطالب بحرية الاختيار بدون اي اعتبار سوى رغبة الفتاة أو الشاب في اي مرحلة من حياته أو حياتها حتى ولو كان لايزال في مراحل الطفولة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...