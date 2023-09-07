وزير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بين أهم 100 من صانعي القرار التكنولوجي

عمر العلماء، وزير الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، من بين أهم صلنعي مشهد الذكاء الاصطناعي في العالم، وفقاً لتصنيف مجلة «تايم» TIME لأهم ١٠٠ شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالاختيار قائلا إنه فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم. وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس»، «تويتر» سابقاً: عمر بن سلطان العلماء.. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته. شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم”.

عمر بن سلطان العلماء .. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم ١٠٠ شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً .. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته . شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم .… pic.twitter.com/21ocRn2PNY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 7, 2023

القائمة التي نشرتها المجلة حددت الشخصيات الأكثر أهمية في الذكاء الاصطناعي وحل فيها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «أكس أيه آي»، وروبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة «بايدو»، وسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وأيريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل» وغيرهم.

المجلة لفتت إلى أنه في عام 2017، تولى العلماء منصبا كان أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، الوزير البالغ من العمر 33 عاما أكد وقتها قائلا: «يجب أن يكون لديك شخص يشرف على الذكاء الاصطناعي وتطبيقه، في جميع مستويات الحكومة بنظرة شمولية، ويضمن وجود نوع من التنسيق على الأقل بين الهيئات المختلفة».