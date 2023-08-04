شهد جسر الملك فهد شرق السعودية والرابط بين الحدود السعودية البحرينية اختناقا مروريا منذ يوم أمس الخميس وحتى الآن “الجمعة، وارجعت مصادر إلى أن هذه الازدحامات جاءت نتيجة تدفق المسافرين السعوديين في أوقات متقاربة للمغادرة إلى مملكة البحرين.

و يبدو أن السعوديين توافدوا بشكلا أكبر مع إجازة نهاية الأسبوع المتزامنه و موعد استلام الموظفين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم، مما انعش حركة السفر إلى مملكة البحرين، خاصة مع قرب نهاية الإجازة الصيفية .

و قالت تقارير صحافية أن مركبات المسافرين ارتدّت إلى مملكة البحرين على جسر الملك فهد نحو 2 كم، ما تسبب في ازدحامات اليوم الخميس، والمستمرة حتى الآن، رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارتي الجوازات والجمارك بالجانبين السعودي والبحريني.

ووفقا لمصادر صحيفة “اليوم”، إن الازدحامات جاءت نتيجة تدفق المسافرين في أوقات متقاربة للمغادرة إلى مملكة البحرين ، في ظل أعمال التوسعة الحالية بمنطقة الإجراءات، والتي قابلها جهود كبيرة من جميع الإدارات في الجانبين بالعمل بالطاقة القصوى.

ووثق عدد من المسافرين صفوف الازدحام المروري الذي شهده الجانب السعودي للمسافرين المغادرين إلى مملكة البحرين .