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Posted inأخبار أريبيان بزنس

اختفاء وزير خارجية الصين

ليس لدى البيت الأبيض أي معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني تشين جانغ

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وزير الخارجية الصيني تشين جانغ
علق مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي على اختفاء وزير الخارجية الصيني تشين جانغ

أكدت تقارير صحافية عدة، مؤخراً، اختفاء وزير الخارجية الصيني تشين غانغ من الساحة العامة منذ نحو شهر.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، جيك سوليفان، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، إن البيت الأبيض ليس لديه معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، من الساحة العامة.

وأثار غياب تشين غانغ عن الظهور العام لعدة أسابيع عديد من التكهنات والشائعات في وسائل الإعلام العالمية حول مصيره والأسباب التي تقف وراء هذا الاختفاء.

وقال سوليفان “نحن لا نعلم. حرفياً، هذا ما نملكه حتى الآن من معلومات حوله”.

وأضاف أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، بنظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في إطار منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا.

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وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت قبل انعقاد قمة “آسيان”، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول “آسيان”، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية.

ورفضت الوزارة التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلاً من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.

وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كانت آخر نشاط تشين المسجل، يوم 25 يونيو/حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.

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