اختفاء بطل مصري في تونس يثير جدلاً  

أثارت حادثة اختفاء لاعب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدودة في مدينة الحمامات التونسية أثناء مشاركته في بطولة إفريقيا للمصارعة جدلاً لدى المصريين وعبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأصدر الاتحاد المصري للمصارعة، مساء السبت الماضي، بياناً حول حادثة اختفاء بطل المنتخب المصري للمصارعة أحمد بغدودة، الذي حصد الميدالية الفضية (المركز الثاني) في المصارعة الرومانية وزن 63 كيلوغراماً، وقرر الاتحاد فتح تحقيق عاجل في قضية هروبه واختفائه.

وأكد البيان أن الاتحاد المصري للمصارعة يدرس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقه كافة في هذا الشأن.

وتواصل الاتحاد المصري للمصارعة مع الاتحاد الدولي بشأن اتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن استمرارية اللاعب بغدودة ضمن صفوف المنتخب المصري، وذلك وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

الهروب

أوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة اللواء عصام النوار أن اللاعب أحمد بغدودة ذهب في آخر يوم من إقامة البعثة المصرية في تونس لتحويل عملة نقدية بهدف شراء بعض الهدايا من السوق قبيل السفر، فقد كان مقرراً عودة البعثة إلى القاهرة فجر اليوم التالي.

وأضاف “النوار” أن بغدودة عاد إلى الفندق وطلب جواز سفره بحجة إجراء تحويل عملة نقدية، وبعد نزوله لم يعد وفُقِد الاتصال به.

وأضاف أن البعثة قامت بتنظيم محضر أمني وإبلاغ السفارة المصرية في القاهرة وجميع الجهات المسؤولة بالحادثة، مشيراً إلى أنه بعد الكشف في غرفة اللاعب، تبين أن حقيبته موجودة لكنها لا تحتوي على جميع ملابسه ومتعلقاته الشخصية.

رواية ذويه

كشف فؤاد بغدودة والد أحمد بغدودة في مقابلة تلفزيونية أنه لا يعلم مكان ابنه حالياً، بينما كان آخر تواصل بينهما حين كان في أحد فنادق تونس بعد حصوله على المركز الثاني في البطولة.

وتحدث عن تعرض ابنه لما وصفها بضغوط وتظلمات، ومنها عدم حصوله على أي أتعاب مالية من الاتحاد لمدة سنة كاملة.

وأضاف أن ابنه حصل على مكافأة الميدالية الفضية في تونس بقيمة 16 ألف جنيه (نحو 517 دولار)، تم خصم مبلغ 14.800 جنيه (نحو 478 دولار) كضرائب، وحصل أحمد منها على 1200 جنيه فقط (38 دولاراً)، على حد قوله.

وأوضح أن ابنه يملك تأشيرة شينغين منذ شهر مارس/آذار الماضي ولم يكن لديه أي نية للهروب من قبل، لكنه أشار إلى احتمالية تعرضه لضغوط أجبرته على ذلك وأهمها “المعاملة السيئة”، ومستنكراً وصفه بالهارب.

مصلحة الضرائب ترد

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية الجدل الذي أُثير حول مكافأة بغدودة، مؤكدة أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة بخصوص ذلك.

ونقلت مصلحة الضرائب توضيح الاتحاد المصري للمصارعة أن اللاعب يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهرياً (نحو 97 دولار)، في حين أن مستحقات اللاعب هي مبلغ 18 ألف جنيه ما يعادل 600 دولار تقريباً عن ستة أشهر.

وأوضحت أنه تم خصم 10 بالمئة كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3 بالمئة رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

وأضافت أن المبلغ المطلوب من اللاعب هو 13 ألف جنيه (نحو 430 دولار) كرسوم انتقاله من مركز شباب (بيلا) للانضمام للمشروع القومي للموهبة، والتي كان على اللاعب وجوب سدادها قبل الانتقال، موضحة أنه تم تأجيلها لحين صرف مستحقاته المالية تيسيراً عليه.

فص ملح وداب

سلط رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور المصرية الدكتور محمد الباز الضوء على اختفاء بغدودة في تونس، وقال، خلال تقديم برنامج “أخر النهار” الذي تبثه قناة “النهار”، إن اللاعب اختفى بعد فوزه بالمركز الثاني في البطولة، مضيفاً “اللاعب فص ملح وداب، محدش عارف راح فين”.

وأضاف الباز أن مسؤولي البعثة المصرية أبلغوا الأجهزة المختصة باختفاء اللاعب، متسائلاً “كيف حصل اللاعب على جواز السفر الخاص به؟”.

اللجوء إلى فرنسا

قال العميد إبراهيم عادل عضو اتحاد المصارعة والمتحدث الرسمي باسم الاتحاد، إنه تم إبلاغ الاتحاد الدولي من أجل إيقاف اللاعب.. “عرفنا بعد ذلك أن اللاعب توجه إلى فرنسا”.

وأكد “مكنش في أي تقصير من البعثة تجاه اللاعب، وسنحقق في وجود جواز السفر مع اللاعب لأن الطبيعي أن الجوازات تكون مع رئيس البعثة لضمان عدم الهروب أو التخلف عن البعثة، لكنه حصل على جواز السفر بحسن نية”.

وأضاف “اتخذنا الإجراءات المناسبة، والاتحاد الدولي سيوقف اللاعب ويدفع مبلغا مالياً كتعويض ليس كبيرًا بسبب لعبه لدولة أخرى”.

جدل على منصات التواصل

أثارت حادثة بغدودة الجدل على منصات التواصل بين مؤيد لما أقدم عليه البطل المصري، وبين رافض لتصرفه.

واستغربت ولاء أشرف في تغريدتها أن كثيراً من الآراء ترى أن ما فعله المصارع أحمد بغدودة صحيح، وتؤيد مثل هذه التصرفات رغم أنها “إهانة للدولة”.

وأيد أحمد الغامدي ما أقدم عليه المصارع بغدودة، ويقول “اللي يعرف يخلع من البلد في أي فرصة، يعمل زي أحمد فؤاد بغدودة، البلد دمرت أحلامنا وعمرنا بسبب المحسوبية والفساد”.

وتمنى إسلام منصور أن بغدودة خرج بأسلوب صحيح دون اللجوء للهروب، قائلاً “لو كان أحمد بغدودة خرج بأسلوب شرعي من غير ما يهرب من معسكر المنتخب الوطني، لا يلومه أحد، لكنه ذاهب في مهمة رسمية باسم مصر، ولما يهرب بهذا الشكل يكون خائناً”.

ونشر هيثم غندور في تغريدته مقولة نسبها إلى العالم أحمد زويل، تقول “الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل”.

وسرد يحيى في تغريدته أسباب رحيل الشباب المبدعين عن بلدانهم كما فعل المصارع أحمد بغدودة.

وأعربت ليلى في تغريدتها عن تعجبها من عدم تداول اسم البطولة واللاعب إلا بعد حدوث واقعة الهروب.

ويصف أحمد منصور ما فعله المصارع المصري أحمد بغدودة بـ “الشنيع”، ويضيف “بدل ما تبقى من أبناء مصر المخلصين، اخترت تروح بتأشيرة لأوروبا، ورضيت بالقليل، مفيش أي ذرة تعاطف معاه”.

حوادث مشابهة

أعادت واقعة هروب الرياضيين المصريين، التي تكررت في الآونة الأخيرة، تسليط الضوء مجدداً على مشاكل الاتحادات الرياضية في مصر، سواء في ما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات.

وقبل أحمد بغدودة، هرب لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية تحت 17 سنة، محمد عصام، في أغسطس/آب 2022، بعد انتهاء بطولة العالم للمصارعة للناشئين في إيطاليا.

وسبقه هروب لاعب منتخب الشباب للمصارعة الحرة، أحمد حسن بوشا، في أغسطس/آب 2017، بعد المشاركة في بطولة العالم التي أقيمت في فنلندا. وفي 2019، هرب شقيقه حسن حسن بوشا أيضاً خلال بطولة العالم التي أقيمت بالمجر.

وقبل ذلك، هرب المصارع طارق عبد السلام لاعب المنتخب الوطني، إلى بلغاريا، في 2016.

تحرك برلماني

في أول تحرك برلماني بخصوص الحادثة، تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (البرلمان المصري) رئيس حزب العدل، يوم الاثنين الماضي، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن هروب أحمد بغدودة.

وقال إمام في طلب الإحاطة إنه “لم تكن هذه هي واقعة الهروب الأولى للاعبين، وطالب إحاطة البرلمان بأسباب تكرار هذه الوقائع والإجراءات التي تتبعها الوزارة لمنع تكرارها، والتي يدل تكرارها على عدم اهتمام الوزارة بالتزاماتها السياسية والتنظيمية لدعم ورعاية الموهوبين رياضياً”.

وقال سكرتير الاتحاد المصري للمصارعة، محمود السيد، إن الأمر كان مخطط له جيداً من قبل بغدودة، موضحاً أنه انتظر حتى حصل على الميدالية الفضية في وزن 63 كيلو مع المنتخب، ثم هرب إلى فرنسا.

وبشأن تكرار الواقعة مع عدد من الرياضيين المصريين في السنوات الأخيرة، قال “السيد” إن اللاعبين الشباب أصبح صبرهم قليل، ويبحثون عن المال والشهرة بشكل سريع، ويتوقعون أنهم سيجدون ذلك في الخارج، لكن الواقع يقول إن معظم الرياضات، باستثناء كرة القدم، لديها تمويل محدود وتعاني من عدم الاهتمام.

ونفى “السيد” ما يُقال في وسائل الإعلام بأن بغدودة لا يتلقى راتباً، وقال إنه يحصل على راتب شهري 7 آلاف جنيه، وهو ما نفاه فؤاد بغدودة والد أحمد بغدودة.

وأضاف أن الواقع يؤكد أن القوانين لن تمنع الحد من هذه الظاهرة، فاللاعب الذي يرفض تمثيل وطنه ويفضل بلدا آخر، لا يمكن أن تردعه أي قوانين أو تهديدات بعدم ممارسة الرياضة مثلا، فالأمر أكبر من مجرد بطولة رياضية، فالقصة تتعلق بالانتماء وحب الوطن “المفقود” لدى هؤلاء الهاربين.