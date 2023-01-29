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Posted inأخبار أريبيان بزنس

اختفاء المواطن السعودي عبدالله العنزي في أمريكا

اختفاء المواطن عبدالله العنزي الذي لا يجيد الإنكليزية في الولايات المتحدة وعمليات البحث عنه لا تزال جارية

اختفاء عبدالله العنزي بعد أيام من مقتل المواطن وليد الغريبي على يد جارته الأمريكية

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اختفاء عبدالله العنزي بعد أيام من حادث مقتل المواطن السعودي وليد الغريبي في فيلادلفيا

أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، اختفاء مواطناً سعودياً في الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى مدن ولاية أوهايو وذلك منذ صباح يوم الجمعة الماضي.

وكانت شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن مواطناً سعودياً يدعى عبدالله العنزي (30 عاماً) كان في زيارة إلى الولايات المتحدة فُقد في كليفلاند، وأنه جرى فتح تحقيق في الحادث، بعدما اختفى العنزي يوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني 2023 عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضحت شرطة المدينة أن العنزي لا يتحدث الإنجليزية، وكان يرتدي سترةً وسروالاً في آخِر مرة شُوهد بها، مطالبة أي شخص يمتلك معلومات عن المفقود بإبلاغها للشرطة.

وجاء اختفاء عبدالله العنزي بعد أيام من حادثة مقتل المواطن السعودي وليد الغريبي على يد جارته في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

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