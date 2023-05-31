سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

اختفاء أسماك البحار من مناطق عديدة بسبب الهجرة إلى المياه الباردة في القطبين

سامر باطر by سامر باطر

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأسماك حول العالم أصبحت تهاجر للعيش في مناطق المياه الأكثر برودة نتيجة للاحتباس الحراري، وقد لوحظ هذا في انخفاض أعداد الأسماك في جميع أنحاء العالم ، وفي بعض الأماكن ، اختفت أنواع الأسماك تمامًا بحسب دراسة جديدة.

يقول العلماء إن التغيرات في الحياة البحرية (الكائنات التي تعيش في الماء) كانت أسرع بسبع مرات من الحيوانات التي تعيش على الأرض. نظرت الدراسة في 115 نوعًا مختلفًا من الأسماك عبر جميع المحيطات السبعة حول العالم ، ويقول أولئك الذين يعملون عليها إنها المرة الأولى التي يتم فيها إجراء دراسة على هذا النطاق العالمي.

هجرة الأسماك صوب القطبين

ووجد الباحثون في جامعة جلاسكو أن غالبية مجموعات من مختلف أنواع الأسماك أصبحت تتحرك بالقرب من القطبين الشمالي والجنوبي ، أو إلى مياه أعمق مما كانت تعيش فيه عادةً ، من أجل المحافظة على نوعها من خطر سخونة المياه وهي تقوم بذلك لأن درجات حرارة البحر آخذة في الارتفاع ممت يؤثر على قدرة الأسماك على النمو والتكاثر لأن ارتفاع درجات الحرارة على الوظائف الحيوية للكائنات البحرية، مثل التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر. وحتى مدى قدرتها على هضم طعامها.

وبينما قد تتمكن بعض الأنواع من الأسماك من تكييف أجسامها مع درجات الحرارة الجديدة ، إلا أن معظمها يضطر للهجرة إلى مناطق بحرية أكثر برودة.

وقالت كارولين دهامز ، المشرفة الرئيسية على الدراسة ، إن تجمعات الأسماك تتحرك في أغلب الأحيان حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل أسرع. وقالت: “من المحتمل أن يكون معدل الاحترار في بعض المناطق سريعًا جدًا بحيث يتعذر على الأسماك التكيف معه ، وبالتالي قد يكون الانتقال هو أفضل استراتيجية للتكيف”. وتضيف قائلة “في الوقت نفسه ، نرى أن قدرتها على القيام بذلك تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل الصيد ، حيث تتحرك الأنواع التي تتعرض للصيد الجائر بشكل أبطأ.”

تحذير من الانقراض واضطربات

البروفيسور شون كيلين ، كبير مؤلفي الدراسة يحذر قائلا :” لا نعرف حتى الآن كيف ستؤثر هذه التحركات على سلاسل الغذاء والنظم البيئية في هذه المناطق، وإذا لم تتوفر الكائنات والفرائس التي تتغذى عليها هذه الأنواع من الأسماك أيضًا فسيكون هناك اضطرابات خطرة في موقعها الجديد وقد تكون هناك عواقب وخيمة على الطريق”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...