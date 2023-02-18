اختراق كمبيوترات مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي

نقلت شبكة «سي.إن.إن»، عن مصادر مطلعة، أن أجهزة الكمبيوتر في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف.بي.آي» في نيويورك تعرضت للاختراق، فيما وصفته الوكالة الاتحادية، بأنه حادث منعزل تم احتواؤه.

وقال «إف.بي.آي» في بيان للشبكة: إن «مكتب التحقيقات الفدرالي على دراية بالحادث، ويعمل للحصول على معلومات إضافية»، وأضاف أنه ما زال يجري تحقيقاته في الجريمة الإلكترونية. وقال المكتب: «هذا حادث منفرد تم احتواؤه».

ولم يتضح على الفور موعد وقوع عملية القرصنة الإلكترونية. وقال مصدر لشبكة (سي.إن.إن)، إن مصدر الحادثة ما زال قيد التحقيق.

ونقلت «سي.إن.إن»، عن مصدرين مطلعين على الأمر قولهما، إن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقدون بأن الحادث يتعلق بأجهزة كمبيوتر تستخدم في المكتب للتحقيق في استغلال الأطفال. والقرصنة على مكتب التحقيقات الفدرالي هي الأحدث في سلسلة حوادث من هذا النوع على مؤسسات حكومية أمريكية بارزة على مدى عقد.

ففي أواخر عام 2020، اكتشف مسؤولون عملية تجسس إلكتروني واسعة النطاق في عدد من الشبكات الفدرالية من قراصنة مرتبطين بالاستخبارات الروسية.

وفي عام 2015، قال مكتب إدارة شؤون الأفراد، إنه تعرض لاختراق أيضاً، وإن سجلات الموظفين الفدراليين سُرقت. ونُسب حادث اختراق المكتب في وقت لاحق لقراصنة صينيين.