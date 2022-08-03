اختراق جماعي يسلب 190مليون دولار من منصة”نوماد” للعملات المشفرة

استولى مخترقو أنظمة على ما يعادل 190 مليون دولار من العملات المشفرة، من منصة التحويل «نوماد»، وهي أداة تلقب بالجسر وتتيح للمستخدمين نقل العملات الرقمية المميزة من شبكة «بلوكشين» إلى أخرى.
وقالت الشركة الناشئة في تغريدة: «نحن على علم بالحادثة المتعلقة بمنصة نوماد ، ونحقق حالياً في الأمر وسنقدم التحديثات عندما نحصل عليها.» الشركة التي تسوّق نفسها على أنها خدمة «آمنة لنقل العملات عبر البلوكشين»، سبق أن استخفت بثغرة أمنية تبين لاحقا أنها كانت وراء عملية الاختراق التي لوحظت من قبل عدد كبير من المتداولين فانضموا إلى عملية السلب أو محاولة إفراغ العقود المكشوفة بنية طيبة.
وكشف خبير تقني في شركة استثمار العملات المشفرة أن الاختراق تم من خلال استغلال إعدادات خاطئة للعقد الذكي الرئيسي للمشروع الذي كان يسمح لأي شخص لديه فهم أساسي بكود البرمجة فيه بسحب الأموال من الصفقات وإدخال عنوان المخترقين بدلا من أصحاب الصفقة الحقيقيين وقام بعضهم بالمشاركة بالاختراق في محاولة لوقف عملية إفراغ الأرصدة من العقود لمنع استكمال عمليات السلب بحسب موقع ذافيرج.
ويعد هذا الاختراق أحدث ضربة تتعرض لها منصات الجسر هذا العام، وتعد منصات الجسر وسيلة تتيح نقل الأصول والرموز والعملات المشفرة بين أنواع مختلفة من سلاسل الكتل- البلوك تشين المختلفة و لضمات التبادل والتشغيل المتبادل بينها، لكنها أصبحت ضحية متكررة للاختراقات حيث تكبدت خسائر تزيد عن مليار دولار سُرقت من هذه المنصات في عام العام الحالي، وفقًا لتقرير صادر في يونيو / حزيران.