اختراق جماعي يسلب 190مليون دولار من منصة”نوماد” للعملات المشفرة

استولى مخترقو أنظمة على ما يعادل 190 مليون دولار من العملات المشفرة، من منصة التحويل «نوماد»، وهي أداة تلقب بالجسر وتتيح للمستخدمين نقل العملات الرقمية المميزة من شبكة «بلوكشين» إلى أخرى.

وقالت الشركة الناشئة في تغريدة: «نحن على علم بالحادثة المتعلقة بمنصة نوماد ، ونحقق حالياً في الأمر وسنقدم التحديثات عندما نحصل عليها.» الشركة التي تسوّق نفسها على أنها خدمة «آمنة لنقل العملات عبر البلوكشين»، سبق أن استخفت بثغرة أمنية تبين لاحقا أنها كانت وراء عملية الاختراق التي لوحظت من قبل عدد كبير من المتداولين فانضموا إلى عملية السلب أو محاولة إفراغ العقود المكشوفة بنية طيبة.

Update: We are working around the clock to address the situation and have notified law enforcement and retained leading firms for blockchain intelligence and forensics. Our goal is to identify the accounts involved and to trace and recover the funds.



1/2 — Nomad (⤭⛓?) (@nomadxyz_) August 2, 2022

وكشف خبير تقني في شركة استثمار العملات المشفرة أن الاختراق تم من خلال استغلال إعدادات خاطئة للعقد الذكي الرئيسي للمشروع الذي كان يسمح لأي شخص لديه فهم أساسي بكود البرمجة فيه بسحب الأموال من الصفقات وإدخال عنوان المخترقين بدلا من أصحاب الصفقة الحقيقيين وقام بعضهم بالمشاركة بالاختراق في محاولة لوقف عملية إفراغ الأرصدة من العقود لمنع استكمال عمليات السلب بحسب موقع ذافيرج.

?Explaining the Nomad bridge hack ?



All credit to @samczsun for doing the heavy lifting of diagnosing the precise vulnerability in his postmortem



How did we get the first decentralized crowd-looting of a 9-figure bridge in history? pic.twitter.com/v5u6mrKQv1 — foobar (@0xfoobar) August 2, 2022

ويعد هذا الاختراق أحدث ضربة تتعرض لها منصات الجسر هذا العام، وتعد منصات الجسر وسيلة تتيح نقل الأصول والرموز والعملات المشفرة بين أنواع مختلفة من سلاسل الكتل- البلوك تشين المختلفة و لضمات التبادل والتشغيل المتبادل بينها، لكنها أصبحت ضحية متكررة للاختراقات حيث تكبدت خسائر تزيد عن مليار دولار سُرقت من هذه المنصات في عام العام الحالي، وفقًا لتقرير صادر في يونيو / حزيران.