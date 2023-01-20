اختراق بيانات 37 مليون عميل لشركة تي موبايل الأمريكية

أكدت شركة تي موبايل، ثالث أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، أنها تحقق في خرق للبيانات يشمل 37 مليون حساب مدفوع ومسبق الدفع، وإنها قد تتكبد تكاليف كبيرة تتعلق بالحادث.

وقالت الشركة، التي لديها أكثر من 110 ملايين مشترك، إنها حددت نشاطاً ضاراً في الخامس من كانون الثاني / يناير واحتوتها في غضون يوم واحد، مضيفة أنه لم يتم اختراق أي بيانات حساسة مثل المعلومات المالية.

وأفادت الشركة بأنه ليس هناك حتى الآن دليل على خرق أنظمتها أو شبكتها أو تعرضهما للخطر. وتعمل شركة الاتصالات الكبرى على إخطار العملاء المتضررين بأن قرصانا إلكترونيا استخدم واجهة برمجة تطبيقات، للحصول على أنواع محدودة من المعلومات من حساباتهم. وقالت تي- موبايل في بيان لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن واجهة برمجة التطبيقات التي تعرضت للهجوم قدمت بعض بيانات العملاء الأساسية، بما في ذلك الاسم وعنوان الفواتير والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وأرقام حسابات المستخدمين على تي- موبايل ومعلومات تتعلق بعدد الخطوط على الحساب وخصائص باقة الاشتراك بحسب الألمانية.

ورغم ذلك لم يتعرض للخطر أي كلمات سر أو بيانات بطاقة الدفع أو أرقام الضمان الاجتماعي أو رقم الهوية الحكومي أو أي معلومات أخرى عن الحساب.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس نقلاً عن متحدث باسم لجنة الاتصالات الفيدرالية أن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية فتحت تحقيقاً في خرق البيانات.

وقال نيل ماك ، كبير المحللين في “موديز لخدمة المستثمرين” : “في حين أن هذه الانتهاكات للأمن السيبراني قد لا تكون نظامية بطبيعتها، فإن تكرار حدوثها في تي – موبايل يعد أمراً غريباً ينذر بالخطر بالنسبة لغيرها من شركات الاتصالات”.

وفي تموز / يوليو 2022، وافقت تي موبايل على دفع 350 مليون دولار للعملاء الذين رفعوا دعوى جماعية بعد أن كشفت الشركة في آب / أغسطس 2021 أن البيانات الشخصية بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات رخصة القيادة قد سُرقت من 80 مليون مقيم في الولايات المتحدة.