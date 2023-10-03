الإمارات.. تحذر من اختراق الهواتف عبر تطبيق “واتساب”

حذرت هيئة دبي الرقمية من عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق “واتساب”، حيث يحاول المتحالون الاستيلاء على البيانات وطلب معلومات البطاقات المصرفية.

وقالت الهيئة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، ” زادت في الساعات الأخيرة محاولات اختراق الهواتف، إذ لجأ المحتالون إلى إرسال رسائل عبر تطبيق واتساب من أسماء أشخاص يعرفهم المتلقي حيث يطلب منه الضغط على رابط لدخول مجموعة، ويتم من خلاله محاولة الاستيلاء على البيانات من خلال حساب الواتساب الخاص بالمستخدم، وقد يلجأ المحتالون إلى سيناريوهات أخرى مثل طلب معلومات البطاقات المصرفية باستخدام أرقام وأسماء يعرفها المتلقي، لذا وجب التنبيه لأخذ الحيطة والحذر”.

⚠️ تحذير عاجل

عمليات اختراق الهواتف عبر تطبيق "واتساب"#خلك_واعي #دبي_الرقمية pic.twitter.com/kfBAzgT6H8 — Digital Dubai دبي الرقمية (@DigitalDubai) October 2, 2023