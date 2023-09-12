اختراق أكبر شركة منتجعات ينشر الفوضى في دخول نزلاء الفنادق إلى غرفهم

توقفت أجهزة الألعاب في كازينو إم جي إم بعد حدوث اختراق سيبراني لأنظمة الشركة واستدعاء الإف بي آي للتحقيق بالحادث الأمني الذي تسبب بتوقف كل أنظمة الشركة في العديد من منتجعاتها وكازينوهات الترفيه والألعاب التابعة لها
ونشر العديد من نزلاء المنتجعات لقطات لتعطل نظام الأقفال للغرف وتعطل أجهزة الألعاب في صالات المنتجع الشهير في لاس فيجاس.
وقامت الشركة بنفي ذلك في تدوينة على تويتر لتؤكد سلامة العمل بأنظمة الغرف الفندقية ومساعدة النزلاء فيها.
وتعطلت أجهزة الألعاب والترفيه في منتجعات الشركة في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
شارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مشكلة ترتبط بالأمن السيبراني تسببت بإغلاق بعض أنظمة الكمبيوتر في الكازينوهات والفنادق في منتجعات وأصول إم جي إم MGM Resorts International في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسؤول في الشركة يوم الإثنين 11 سبتمبر.
بدأت الحادثة يوم الأحد. وقال المتحدث باسم الشركة بريان أهيرن إن مدى تأثير الاختراق لم يعرف على الفور في أنظمة الحجز وأرضيات الكازينوهات في لاس فيغاس والولايات بما في ذلك ماريلاند وماساتشوستس وميشيغان وميسيسيبي ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو. وقال المكتب في بيان صادر عن مكتبه الصحفي الوطني إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “على علم بالحادث”. ووصفت الحدث بأنه “لا يزال مستمرا” ولم تكشف عن تفاصيل.