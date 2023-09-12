سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

اختراق أكبر شركة منتجعات ينشر الفوضى في دخول نزلاء الفنادق إلى غرفهم

سامر باطر by سامر باطر

توقفت أجهزة الألعاب في كازينو إم جي إم بعد حدوث اختراق سيبراني لأنظمة الشركة واستدعاء الإف بي آي للتحقيق بالحادث الأمني الذي تسبب بتوقف كل أنظمة الشركة في العديد من منتجعاتها وكازينوهات الترفيه والألعاب التابعة لها

ونشر العديد من نزلاء المنتجعات لقطات لتعطل نظام الأقفال للغرف وتعطل أجهزة الألعاب في صالات المنتجع الشهير في لاس فيجاس.

وقامت الشركة بنفي ذلك في تدوينة على تويتر لتؤكد سلامة العمل بأنظمة الغرف الفندقية ومساعدة النزلاء فيها.

وتعطلت أجهزة الألعاب والترفيه في منتجعات الشركة في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

شارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مشكلة ترتبط بالأمن السيبراني تسببت بإغلاق بعض أنظمة الكمبيوتر في الكازينوهات والفنادق في منتجعات وأصول إم جي إم MGM Resorts International في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسؤول في الشركة يوم الإثنين 11 سبتمبر.

بدأت الحادثة يوم الأحد. وقال المتحدث باسم الشركة بريان أهيرن إن مدى تأثير الاختراق لم يعرف على الفور في أنظمة الحجز وأرضيات الكازينوهات في لاس فيغاس والولايات بما في ذلك ماريلاند وماساتشوستس وميشيغان وميسيسيبي ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو. وقال المكتب في بيان صادر عن مكتبه الصحفي الوطني إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “على علم بالحادث”. ووصفت الحدث بأنه “لا يزال مستمرا” ولم تكشف عن تفاصيل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...