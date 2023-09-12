اختراق أكبر شركة منتجعات ينشر الفوضى في دخول نزلاء الفنادق إلى غرفهم

توقفت أجهزة الألعاب في كازينو إم جي إم بعد حدوث اختراق سيبراني لأنظمة الشركة واستدعاء الإف بي آي للتحقيق بالحادث الأمني الذي تسبب بتوقف كل أنظمة الشركة في العديد من منتجعاتها وكازينوهات الترفيه والألعاب التابعة لها

ونشر العديد من نزلاء المنتجعات لقطات لتعطل نظام الأقفال للغرف وتعطل أجهزة الألعاب في صالات المنتجع الشهير في لاس فيجاس.

وقامت الشركة بنفي ذلك في تدوينة على تويتر لتؤكد سلامة العمل بأنظمة الغرف الفندقية ومساعدة النزلاء فيها.

وتعطلت أجهزة الألعاب والترفيه في منتجعات الشركة في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

We went to a few MGM properties today to find several slot machines down due to the cyber security breach@8NewsNow pic.twitter.com/NRsW0fT6zz — Victoria Saha (@VictoriaSaha) September 11, 2023

شارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن مشكلة ترتبط بالأمن السيبراني تسببت بإغلاق بعض أنظمة الكمبيوتر في الكازينوهات والفنادق في منتجعات وأصول إم جي إم MGM Resorts International في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسؤول في الشركة يوم الإثنين 11 سبتمبر.

بدأت الحادثة يوم الأحد. وقال المتحدث باسم الشركة بريان أهيرن إن مدى تأثير الاختراق لم يعرف على الفور في أنظمة الحجز وأرضيات الكازينوهات في لاس فيغاس والولايات بما في ذلك ماريلاند وماساتشوستس وميشيغان وميسيسيبي ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو. وقال المكتب في بيان صادر عن مكتبه الصحفي الوطني إن مكتب التحقيقات الفيدرالي “على علم بالحادث”. ووصفت الحدث بأنه “لا يزال مستمرا” ولم تكشف عن تفاصيل.

Scene in MGM Grand according to a TikTok user who said slots machines down and casino floor empty after cyber attack. She also says staff had to make and distribute physical room keys and an admin error caused her to walk in on another guest. Source: https://t.co/etNWW0S49y pic.twitter.com/ZgYkv1fD58 — Joe Tidy (@joetidy) September 12, 2023