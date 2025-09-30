فريق التحرير by فريق التحرير

Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

اختراع مادة مادة لاصقة استوحيت من المحار لعلاج الكسور خلال دقائق وبلا جبيرة أو دعائم

فريق التحرير by فريق التحرير

طُوّرت هذه التقنية، المسماة 02 Bone ”  على مدى السنوات التسع الماضية من قِبَل فريق من جراحي العظام في مقاطعة تشجيانغ. يقود الفريق فان شونوو، مدير قسم جراحة العظام في جامعة تشجيانغ). واستُوحيت هذه التقنية من المحار، إذ لاحظ الباحثون قدرته الاستثنائية على الالتصاق بقوة في البيئات القاسية تحت الماء عن طريق إفراز مادة لاصقة خاصة تُعرف باسم “الأسمنت الحيوي”، تُحدث تفاعلًا كيميائيًا قويًا مع الأسطح وتتصلب بسرعة. وأكملت الشركة الناشئة يوانانغ بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية (Yuannang Biotech) التي تطور هذه المادة، أول تجربة سريرية استباقية في العالم لربط عظام الكسور المفتتة بهذه المادة الاصقة الحيوية التي تتلاشى في جسم المريض بعد التأم عظام تفتت بعد تعرضها للكسر واسمها بون Bone 02. ونجحت التجربة التي بدأت في يناير ٢٠٢٥ مع أكثر من ١٥٠ مريضًا، ولم تُظهر أي مشاكل تتعلق بالسلامة، بل فاقت التوقعات فيما يتعلق بالفعالية العلاجية. يهدف لاصق العظام من شركة يانانغ بايو إلى تحقيق التحام سلس لشظايا الكسور، وتقليل أو تجنب الحاجة إلى التثبيت المعدني، وتحسين الكفاءة الجراحية في علاج الكسور. الابتكار الأساسي هو “لاصق العظام بون 02” من شركة يوانانغ، وهو لاصق قابل للتحلل الحيوي بالكامل، يلتصق بسرعة و يلبي هذا المنتج حاجة سريرية ملحة في علاج الكسور المفتتة (الكسور التي تحتوي على العديد من الشظايا الصغيرة)، حيث يُعد التثبيت المعدني التقليدي صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً، وقد يؤدي إلى مضاعفات مثل فقدان العظام وعدم التئامها. وأتمت الشركة مؤخرا جولة تمويل من الفئة أ بقيمة تقارب 100 مليون يوان. ستُستخدم هذه الأموال بشكل أساسي لتطوير التطبيق السريري لمنتجها الأساسي، “لاصق العظام بون 02”. فيما تواصل أبحاثها تعزيز الابتكار والتطوير في مجال جراحة العظام.

(إلى اليمين صورة للتوضيح بالذكاء الاصطناعي، وبجانبها العدة الحقيقية لحقن المادة اللاصقة)

