اختتام مبادرة مستقبل الاستثمار: 9000 مشارك و650 متحدثًا وصفقات بـ50 مليار دولار

اختتمت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) فعاليات نسختها التاسعة (FII9)، التي عقدت في الرياض تحت شعار “مفتاح الازدهار” (27-30 أكتوبر 2025)، مسجلة أرقامًا قياسية وتأثيرًا عالميًا كبيرًا. وقد شكّل المؤتمر منصة بارزة لرؤوس الأموال والابتكار، أطلقت إشارة واضحة لبدء عصر جديد في الشراكة العالمية.

الاستثمارات والشراكات الكبرى

شهدت النسخة التاسعة توقيع اتفاقيات وتعهدات استثمارية تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار أمريكي. تركزت هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية. تضمنت الإعلانات شراكات في الطاقة المتجددة بين أكوا باور وأرامكو وشركات عالمية، ومشاريع ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات لدعم إنشاء مرافق سيادية للحوسبة والتدريب على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات مثل هيوماين وكوالكوم وبلاكستون.

الصفقات

أوضح ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس الأمناء للمؤسسة، أن منصة المبادرة أتاحت حتى الآن صفقات تراكمية تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار أمريكي منذ انطلاقها، مما يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي.

التعاون الدولي

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن حزمة تجارة واستثمار جديدة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 8.4 مليارات دولار أمريكي.

مشاركة غير مسبوقة ونطاق جيوسياسي واسع

حققت النسخة التاسعة أكبر حضور في تاريخ الحدث، حيث شارك فيه:

أكثر من 9,000 ممثل، و600 إعلامي، و2,000 مشارك من الأعضاء.

650 متحدثًا و20 رئيس دولة في 250 جلسة نقاش.

مشاركون من 90 دولة، شملوا وزراء ورؤساء تنفيذيين عالميين ومستثمرين.

كما عزز المؤتمر مكانته كحلقة وصل جيواقتصادية عالمية، بتأكيده على المشاركة القوية المتعددة الأطراف، وحضور كبار القادة من الصين وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

التكنولوجيا تقود المشهد

تصدرت التكنولوجيا والابتكار محاور المؤتمر، حيث مثل قطاع التكنولوجيا 52% من المتحدثين، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، والتكنولوجيا المتطورة، والبنية التحتية السيادية أصبحت ضرورة اقتصادية وطنية. وأشار ريتشارد آتياس، الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة، إلى أن التركيز الآن يتحول إلى التطبيق والتنفيذ لتحويل الصفقات المعلنة إلى تأثيرات ملموسة تتمثل في توفير فرص العمل ونمو الناتج المحلي الإجمالي وبناء بنية تحتية مرنة.