معرض أرت إن سبيس منصة فنون للحواس الخمسة بالرموز NFTs

انطلق مؤخرا في دبي معرض أرت إن سبيس، وهو بمثابة منصة فنون للحواس الخمسة بالرموز غير القابلة للاستبدال NFTs، والذي قدم أعمالا فنية بأجواء تخاطب الحواس الخمسة.

ويشاهد زوار المعرض في داون تاون دبي تكامل التقنية مع الفن في أجواء غامرة تخاطب الحواس بالفيديو والصوت والروائح والإضاءة والمؤثرات الأخرى من خلال نظام مؤتمت يضبط الحرارة والضباب في تناول جديد للفن المعاصر، بأسلوب يكشف إمكانيات جديدة مع تكامل مع أحدث التقنيات.

وتشمل قائمة الفنانين الذين يقدمون أعمالهم أسماء مخضرمة في عالم الفن وتقنيات التشفير، إلى جانب الفنانة اليابانية أكيكو ناياكاما وفينا مالك، وفكتور كوردوم وكارلوين ديرفو وبربارة مالجولي.