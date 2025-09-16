اختتام كونغرس العربية والصناعات الإبداعية

اختتم أمس في العاصمة أبوظبي الدورة الرابعة من كونغرس العربية والصناعات الإبداعية، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي يومي 14 و15 سبتمبر 2025 تحت شعار “إعادة تخيّل الإبداع العربي ، ليكون بمثابة احتفاء شامل باللغة العربية وتجلياتها الثقافية، ونافذة تطل منها على العالم عبر مسارات الإبداع المختلفة. وأقيم الكونغرس في “اتحاد أرينا” بأبوظبي، وجمع صنّاع القرار والمبدعين من مجالات الثقافة والتكنولوجيا والإعلام، بمشاركة شخصيات بارزة مثل هند صبري، نادين لبكي، تيما الشوملي وبثينة كاظم، حيث ركّزت الجلسات النقاشية على مستقبل الصناعات الإبداعية ودور المرأة العربية الريادي في المشهد الإبداعي.

وأشار الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بالقول:” دورة بدت منذ لحظتها الأولى، وعلى مدار يومين، أشبه بعرس ثقافي كبير، إذ امتلأ برنامجها بالحوارات الملهمة، وورش العمل الخلاقة، والجلسات التفاعلية التي جمعت بين المبدعين وصناع الثقافة في حوار حي متجدد. جاء حفل الافتتاح مهيباً، شاهداً على الدور المتنامي الذي تضطلع به أبوظبي عاصمة الإمارات في قيادة الصناعة الابداعية، تلك الصناعة التي باتت إحدى ركائز الاقتصاد العالمي. وقد عبّر معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في كلمته الافتتاحية عن هذه الرؤية الطموحة، مؤكداً أن أبوظبي لا تسعى فقط لأن تكون حاضنة عربية للإبداع، بل جسراً عالمياً يربط قيمنا الثقافية الأصيلة بالسرديات الإنسانية الكبرى، لتسهم في رسم ملامح المستقبل الثقافي للبشرية. أما الحدث الأبرز، فقد كان توقيع الشراكة التاريخية بين المركز وشركة أمازون العالمية، إيذاناً بولادة أضخم مكتبة رقمية للمحتوى العربي في العالم، مكتبة ستفتح أبوابها لآلاف الكتب العربية، إلكترونية كانت أم صوتية، جامعةً بين خبرة أبوظبي الرائدة في النشر وأدوات التوزيع الحديثة التي تملكها أمازون. إن هذا المشروع ليس مجرد اتفاقية؛ بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من الحضور العربي في الفضاء الرقمي العالمي، ورهان على القراءة باعتبارها فعلاً حضارياً متجدداً، وأساسياً في دعوة الإمارات لاستئناف الحضارة. هذه الاتفاقية خطوة شديدة الأهمية ستقرّب الأجيال الجديدة المهتمة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من الكتاب، وتعيد وصلهم بجذورهم الثقافية، في الوقت الذي تنفتح فيه آفاقهم على العالم. ” وختم بقوله:” هكذا تتحول الرؤية إلى فعل، ويتجسد الحلم في مشروع يليق بمستقبل الثقافة العربية وطموح أبوظبي الذي يشحذ الهمم نحو المستقبل.”