اختبر عشقك للمأكولات في “بافيليون في ذا بييتش” في جميرا بيتش ريزيدينس

ما هو مدى عشقك لتذوّق الطعام؟ اغتنم الفرصة التي تجعلك تثبت ذلك في “بافيليون في ذا بييتش” في “جميرا بيتش ريزيدنس”، المكان المثالي لتناول أشهى المأكولات بعيداً عن الأجواء الرسمية وسط الإطلالات الخلّابة على مياه الخليج العربي المتلألئة.

يتميّز “بافيليون في ذا بييتش” الذي تشرف شركة “ميريكس للاستثمار” المتخصّصة في إدارة الأصول على إدارته، بكونه يضم مجموعة متنوعة من المطاعم المرخّصة التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات من مختلف أنحاء العالم على مدار 365 يوماً في السنة. ويُعتبر هذا المكان الذي يتبنّى مفهوم وصل النهار بالليل، مثالياً لتناول الطعام طوال أيام السنة، في حين يشكل مصدر إلهام لزوّاره لما تتمتّع به من هندسة معمارية ترقى إلى أرفع المستويات العالمية بما في ذلك مساحة مغلقة يمكن التحكم بدرجات الحرارة فيها، ما يجلعها مثالية خلال فصل الصيف، حيث يتمكّن الروّاد من الاستمتاع أثناء تناولهم الطعام في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس خلال الأشهر المعتدلة الحرارة.

شارك في هذه التحديات برفقة العائلة والأصدقاء لكي ترى مَن يستحق الشهرة:

“بور”

هل أنت مستعد لـ”تحدّي كباب كوبيده”؟ احصل على “كباب كوبيده” العملاق بطول متر واحد في “بور” على الطاولة، واستمتع بالمأكولات الطازجة التي يقدمها الشيف مباشرة من المطبخ برفقة العائلة والأصدقاء.

“هاريكاينز غريل آند بار”

نداء إلى جميع عشّاق البرجر، هل أنتم مستعدون لخوض تجربة “مايتي تشالنجر برجر”؟ احصلوا على حقوقكم بالمفاخرة وأنتم تنغمسون في تذوّق شطيرة “واجيو برجر” الطرية التي تذوب في الفم، والتي يبلغ وزنها 600 جرام والغنيّة بالنكهات الشهية، فهي بالطبع سوف تشبع حاسّة الذوق لديكم.

“لا ميزكاليريا”

في “لا ميزكاليريا”.. أنتم في مواجهة مباشرة مع لفائف “ماكي رولز”، فكل طبق منها يضم 36 قطعة على وجه التحديد. إن الأنظار كلها موجهة إليكم، استمتعوا بتناول كل لفافة شهية تلو الأخرى حيث بإمكانكم إما تسجيل انتصار ساحق أو الاستمتاع بهزيمة لذيذة!

“أكيبا دوري”

هذا هو ملك ساندويتشات الكاتسو – إنه “كاتسو ساندو تاور”. لقد تمت زيادة حجم شطيرة ساندويتش الكاتسو اليابانية التقليدية لترضي عشّاق المأكولات بضخامتها. خذ على عاتقك مسؤولية تولّي أمر طبق كاتسو ساندو الشاهق! فكل قضمة سوف تجعلك تتوق إلى المزيد، ولكن التهامه بالكامل سوف يُشكّل تحدياً كبيراً.

“كلو باربكيو“

هل باستطاعتك ترويض “الوحش” في كلو باربكيو”ّ؟ فهذا البرجر العملاق الذي يزن أكثر من 7 أرطال لا يناسب أصحاب القلوب الضعيفة. لديك فقط 45 دقيقة للتغلب على هذا البرجر بنجاح لتجد اسمك مدرجاً على “جدار الشهرة” الخاص بنا.

“إيتالي”

اجمع الأصدقاء والعائلة لتناول وجبة برنش على الطريقة الإيطاليّة كل يوم سبت. يصطحبك هذا الاحتفال الضخم الذي يستمر على مدار 4 ساعات متواصلة في رحلة طهوية عبر إيطاليا تزخر بالأطباق الكلاسيكية الأصيلة الطازجة بما في ذلك المقبّلات والمعكرونة والبيتزا ودولسي وكرودي دي ماري أوستريتش. وفي حال كان لا يزال لديك مساحة للحلوى في نهاية المطاف، فاختر مجموعة متنوعة من نكهات الجيلاتي السلسة من “إيتالي” لإنهاء فترة ما بعد الظهيرة في هذا المكان الجميل.

أضف إلى ذلك، إن رواد “بافيليون في ذا بييتش” في “جميرا بيتش ريزيدنس” هم على موعد للفوز برحلة حالمة لأربعة أشخاص إلى جزر المالديف. كل ما يتعين على المشاركين القيام به هو تسجيل أسمائهم على موقع Pavilion Passport والتقاط صور لهم وهم يستمتعون بأي من الفعاليات على #50Things at the Pavilion at The Beach قبل 31 يناير، ومن ثم تحميل الصور للحصول على فرصة للفوز. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.thebeach.ae/en/whats-on/pavilion-passport.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.thebeach.ae، أو البقاء على اطّلاع دائم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر @TheBeachDubai.