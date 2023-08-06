نجح مختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية (AFRL) بأول طلعة جوية على الإطلاق لطائرة شبح بدون طيار طورها المختبر مدعومة ببرنامج ذكاء اصطناعي.

وفي 25 يوليو ، قامت الطائرة XQ-58A Valkyrie المدربة على التعلم الآلي والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي في رحلة مدتها ثلاث ساعات في قاعدة إيجلين الجوية في فلوريدا.

العقيد تاكر هاميلتون ، رئيس عمليات اختبار الذكاء الاصطناعي أكد نجاح الرحلة بالقول : “أثبتت المهمة وجود إطار أمان متعدد الطبقات على طائرة غير مأهولة بالذكاء الاصطناعي / ML ، وأظهرت أن عامل الذكاء الاصطناعي / ML يحل” مشاكلة التحدي “المرتبطة من الناحية التكتيكية بالعمليات المحمولة جواً”. لقسم القوات الجوية الأمريكية.

وتابع هاميلتون قائلاً: “تتيح هذه الطلعة الجوية القدرة رسمياً على تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي من تعليم الآلة / ML التي ستنفذ مهارات جو-جو، وجو-أرض والتي يمكن نقل قدراتها لتطبيقها فورا في برامج الحكم الذاتي الأخرى.” أصبحت طائرة إيجلن Eglin وسيلة اختبار للأنظمة المستقلة المتقدمة داخل القوات الجوية الأمريكية.

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، تلقت القوات الجوية الأمريكية طائرتين خفيتين من طراز Valkyrie تم تخصيصهما لسرب اختبار الطيران رقم 40. في البيانات الصحفية السابقة ، وصف AFRL فالكيري بأنها “منصة غير مأهولة عالية السرعة وطويلة المدى ومنخفضة التكلفة مصممة لتقديم أقصى فائدة بأقل تكلفة.” تم تصميمه وبناؤه مع شركة Kratos Defense وهو قسم أبحاث مكرسة لسلاح الجو. “سيكون الذكاء الاصطناعي عنصرًا حاسمًا في القتال في المستقبل وفي السرعة التي سيتعين علينا بها فهم الصورة العملياتية واتخاذ القرارات” ،بحسب هاميلتون.

ولم ترد أي تفاصيل حول الأنظمة الموجودة على متن الطائرة أو نوع المهام التي ستحل محلها الطائرة الشبح بدون طيار ، والتي يتم إجراؤها عادةً بواسطة طائرات تجريبية. يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه العالم سباق تسلح للذكاء الاصطناعي ، وتستمر العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في التدهور. في يونيو تم تشغيل طائرة بدون طيار مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي و “قتلت” عاملها البشري أثناء اختبار محاكاة للقوات الجوية الأمريكية. المستقبل واضح: الطائرات الذكية بدون طيار من المقرر أن تقلب الصورة تماما في ساحة المعركة الحديثة.