دبي، البدء بجمع البيانات المرورية واختبار التقنيات على الطرق

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة ” كروز” المتخصصة في المركبات ذاتية القيادة، جمع البيانات واختبار تقنياتها على العلامات والإشارات المرورية وسلوك السائقين وتفاصيل أخرى في إمارة دبي باستخدام خمس مركبات Chevy Bolt ذاتية القيادة في منطقة جميرا 1. وتعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو إطلاق خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة، وهي جزء من استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات في دبي الرامية إلى تعزيز ريادة دبي العالمية في هذا المجال، ودعم توجهات الإمارة في التحول إلى المدينة الأذكى عالمياً، من خلال الاستثمار في قطاع التنقل الذكي والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تسعى الهيئة لتعزيز جودة الحياة والسلامة المرورية للمواطنين والمقيمين والزوار.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: هذه المرحلة من جمع واختبار بيانات النظم المرورية خطوة مهمة نحو تحقيق الريادة في مجال التنقل الذكي والتكنولوجيا المتطورة في دبي، وسيضمن العمل في هذه المرحلة تكيّف أنظمة القيادة الذاتية لمركبات كروز للعمل بأمان مع أنماط الحركة المرورية في إمارة دبي.

لا تجزع إن صادفتك سيارات بولت بلا سائق بهيئتها الغريبة على طرقات دبي pic.twitter.com/sdykHwhDti — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) April 5, 2023

وأضاف: “ستعمل خمس مركبات ذاتية القيادة من طراز Chevy Bolt في منطقة جميرا 1 في هذه المرحلة من جمع واختبار البيانات والبيئة المرورية في دبي، والهدف من ذلك هو الحصول على أفضل القراءات والبيانات من خلال أجهزة “ليدار” والرادارات والكاميرات التي تلتقط البيانات والصور ضمن مجال رؤية بزاوية 360 درجة”.

وأكد بهروزيان أن إطلاق المركبات ذاتية القيادة في ديسمبر 2023، سيكون له تأثير إيجابي في هذا المشروع على مستوى النقل وجودة الحياة في دبي، حيث سيسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وقد تعاونت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع شركة كروز لتقديم أول خدمة تاكسي ذاتية القيادة في المدينة. ومن المتوقع تشغيل 4000 مركبة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، لتكون دبي المدينة الأولى خارج الولايات المتحدة التي تطلق سيارات ذاتية القيادة، وستعمل السيارات ذاتية القيادة على تخفيف الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية والانبعاثات الضارة.

ويعكس هذا التعاون بين هيئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة كروز التزام الجانبين بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتنقل في المدينة ويبرز الرغبة في تحقيق التحول الشامل نحو تكنولوجيا القيادة الذاتية وتعزيز مفهوم التنقل الذكي. كما يعزز توسيع استخدام السيارات ذاتية القيادة مكانة دبي مركزا عالميا للابتكار والتكنولوجيا المتطورة في مجال التنقل الذكي.

وفي 9 مارس 2023، نظمت شركة “كروز” ورشة عمل حول المراحل المقبلة التي ستؤدي إلى المرحلة التجريبية لتشغيل الخدمة في دبي، وذلك بمشاركة الفريق الفني من شركة كروز الأمريكية في مقر هيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتم تحديد أجندة الورشة مع “كروز” لاستعراض مواصفات مركبة شيفي بولت A110 وتقديم نظرة عامة عن مرحلة جمع البيانات ونموذج التشغيل ومراقبة العمليات المحلية والاستجابة للحوادث.

وجرى توحيد الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بين الفريق الفني لشركة “كروز “وهيئة الطرق والمواصلات وشركائها الاستراتيجيين في تنفيذ هذا المشروع، مما يعزز التعاون المشترك ويضمن تحقيق النتائج المثلى في مراحل جمع البيانات والتطوير المستمر لخدمة التاكسي ذاتي القيادة.