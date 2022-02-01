“احنا النساء”، عمل فني يدعم المرأة العربية

تعاونت كل من المخرجة سارة عبد الله والمطربة التونسية الصاعدة أحلام ضيف الله من خلال أغنية “احنا النساء”. وجاء هذا التعاون كإهداء لكل امرأة في العالم العربي وتعبير عن الحب للمرأة في كل دور تلعبه من أدوارها المتعددة، فالمرأة أم، والمرأة مدرسة والمرأة حياة.

تناقش الأغنية قضية غاية في الأهمية، تهم كل نساء العالم، إذ تناقش القوة النسائية الجبارة التي تكمن داخل كل امرأة في العالم، وأهمية مساندة النساء بعضهن لبعض، فكل امرأة عظيمة ورائها امرأة عظيمة أخرى، سواء كانت أمها أو أختها أو صديقتها أو أي امرأة في حياتها. فالنساء مع بعضهن البعض قوة لا يستهان بها وهكذا أعلنت كل من سارة وأحلام للعالم كله. فهناك المرأة المضطهدة التي تعاني من القهر والظلم والمرأة القوية والمرأة الحالمة وغيرها. وتهدف سارة وأحلام من خلال هذا العمل لدعم وتمكين المرأة العربية وإيصال صوتها، ومساعدتها على رؤية جمالها الفريد وقوتها من خلال تعزيز ثقتها بنفسها ومساندتها.

نشأت الفكرة من أرض تونس الخضراء، حيث نبعت من وحي قصة الأميرة الفينيقية “عليسة” التي نقلت حضارة كاملة على سفينتها من مدينة “صور” بلبنان ورست على الشاطئ التونسي وأسست مدينة قرطاج وأصبحت ملكة متوجة بفضل ذكائها وحكمتها. وهكذا نشأت المرأة التونسية على هذا الإرث الغني، ونشأت كل فتاة تعرف تمام المعرفة قوتها الكامنة وقدرتها على الوصول إلى أحلامها وتحقيق طموحاتها. وإلى الآن، تتمتع المرأة التونسية بحقوقها كاملة وحريتها وهو الأمر الملهم لجميع نساء العالم.

وتقول سارة وأحلام ” من أرض عليسة جئنا وإلى العالم توجهنا. كتابة تاريخ تفخر به الشعوب هدفنا، نتحد لنصنع معاً مستقبل أفضل، يظهر قوتنا وثقتنا وقدراتنا على التغيير. نحن النّساء يدا بيد نتحدّى الخوف، نقوى على الضّعف ونتعلّم كيف نحوّل كل تجربة فاشلة لنجاح”.

“احنا النساء” ليست مجرد أغنية، بل هي رسالة موجهة للمرأة ومشروع نسائي عربي سيشمل في المستقبل العديد من النساء من العالم العربي. تهدف سارة وأحلام من خلال هذا العمل دعم وتمكين المرأة العربية وإيصال صوتها، ومساعدتها على رؤية جمالها الفريد من خلال تعزيز ثقتها بنفسها. وقد قامت المخرجة سارة عبد الله بتصوير وإخراج الأغنية في دبي من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها “سارة عبد الله للإنتاج”. وسارة عبد الله هي رائدة أعمال ومنتجة محتوى تونسية، ومؤثرة رائدة في عالم الجمال والموضة، حيث تهدف لمساندة المرأة العربية من خلال عملها كمخرجة. أما بالنسبة للفنانة الصاعدة أحلام ضيف الله فهي فنانة تونسية وبالأساس استاذة علم لسانيات وهي أيضا مشرفة على عديد التظاهرات بمجال الأزياء في تونس. كما أن أحلام تعمل كمديرة قسم في الجامعة الكندية بتونس. من المسرح بدأت أحلام تكتب وتلحن وتغني أحاسيسها منذ الصغر وغنت للمرأة ضمن حفل تكريم بطلات تونس. ومن ثم قررت أن تغني لكل امرأة تشبهها.