فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

بعد احراق سلوان موميكا نسخة من القرآن الكريم مجدداً.. العنف يعم مالمو

فادي طنّوس by فادي طنّوس
القرآن

أفادت الشرطة السويدية، الإثنين، بوقوع “أعمال شغب عنيفة” في مدينة مالمو، بدأت الأحد واستمرت طوال الليل، احتجاجًا على إحراق القرآن الكريم مجددًا.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس”: “اندلعت اشتباكات في حي للمهاجرين في مالمو، ثالث أكبر مدينة في السويد، بعد أن أشعل متظاهر مناهض للمسلمين النار في القرآن الكريم”.

ونقلت الوكالة عن شرطة المدينة قولها، إنها “تعرضت للرشق بالحجارة، وأُضرمت النيران بعشرات السيارات، بينها مرآب تحت الأرض”.

السويد تمنح الإذن لتحرك احتجاجي يتخلله حرق المصحف

ووصفت الشرطة الأحداث التي بدأت الأحد واستمرت طوال الليل بأنها “أعمال شغب عنيفة”، وقالت إنها أوقفت 3 أشخاص على الأقل.

وبدأت الاشتباكات الأحد، بعد أن كرر اللاجئ العراقي سلوان موميكا المقيم بالعاصمة ستوكهولم، إحراق نسخة من القرآن، فيما حاول حشد غاضب منعه.

الدنمارك ستحظر حرق المصحف

وفي وقت مبكر الإثنين، أشعل شبان غاضبون النار بالإطارات والحطام، وشوهد البعض وهم يلقون الدراجات الكهربائية والدراجات الهوائية والحواجز، في حي روزنغارد في مالمو، فيما رُفعت لافتات تدين حرق القرآن.

والأحد، أوقفت شرطة مالمو 15 شخصًا كانوا يحاولون منع موميكا من حرق نسخة من القرآن الكريم في نشاط نظمه مناهضون للإسلام في منطقة فارنهيمستورجيت في مالمو أقصى جنوبي البلاد، وهي موطن لكثافة سكانية مسلمة، حسب مراسل الأناضول.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا