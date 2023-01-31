احذروا من التورّط في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية

ليس من المستغرب أن يبلغ تداول العملات الرقمية ذروته في دولة الإمارات، التي تعتبر مركزاً داعماً لهذا النوع من النشاطات الاقتصادية، الذي أصبح يُعدّ الاستثمار فيه مصدر دخل بديل أو إضافي للكثيرين، تماماً مثل الاستثمار في العقارات وفي أسواق المال.

وبالرغم من الشكوك المحيطة بمصداقية العملات الرقمية وأصالتها، إلا أن الفضول بشأن العوائد المرتفعة لها، أجبر الأفراد على معرفتها وفهم طريقة عملها. ولكن في المقابل، لا يمكن تجاهل الثغرات الأمنية في هذا المجال، بل لا يمكن التغاضي عمّا هو أسوأ من ذلك؛ استغلال المحتالين العملات الرقمية في خداع الأفراد وارتكاب عمليات الاحتيال المالي.

في الآونة الأخيرة، انتشرت قصص أشخاص وقعوا ضحايا لعمليات احتيال رومانسية، تحوّلت في النهاية إلى احتيال مالي. وفي سياق تفاعلهم مع المحتالين، يتم الطلب من الضحايا تحويل مبالغ كبيرة من المال إلى منصات لتداول العملات الرقمية، أقلّ ما يمكن أن يُقال عنها هو إنها غير جديرة بالثقة، وذلك مع وعود بتحقيق أرباح عالية. وبينما بدا حقاً بأن الضحايا كانوا يُحرزون أرباحاً على استثماراتهم تلك، فإن الواقع كان مغايراً؛ إذ إنهم تعرضوا للخداع بالملايين.

وإذا كانت عمليات الاحتيال تلك لا يمكن تصوّرها، فإن الواقع يحمل شيئاً آخر؛ إذ بدأ المحتالون أيضاً في سرقة العملات الرقمية من مستخدمي تويتر، عبر إرسال رسائل مباشرة إلى مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي مع بيانات اعتماد تسجيل الدخول لبعض حسابات العملة الرقمية، طالبين منهم المساعدة في سحب الأموال منهم.

ولكن يبقى السؤال عندما تطرأ مثل هذه المواقف: هل هناك مخرج؟

وللإجابة نقول إن ثمّة أشياء معيّنة يمكن للأفراد الانتباه إليها قبل شروعهم بالاستثمار في العملات الرقمية أو أثناء ذلك.

– ينبغي لك الابتعاد عمّا تجهله: فإذا لم تتضح لك طريقة التعامل مع عملة رقمية ما، سيكون من الأفضل إجراء مزيد من البحث قبل أن تقرر ما إذا كنت ستستثمر فيها.

– أخذ الوقت الكافي: فمن الضروري أن تستقصي وتبحث قبل أن تستثمر أية أموال، فغالباً ما يستخدم المحتالون أساليب الضغط العالي لدفعك إلى استثمار أموالك بسرعة، على سبيل المثال، كتقديم الوعود بالحصول على مكافآت أو خصومات إذا شاركت على الفور.

– الوعود بعوائد مضمونة: لا يمكن لأي استثمار مالي أن يضمن عوائد مستقبلية، لأن الاستثمارات يمكن أن تنخفض أو ترتفع، فعليك الحذر من أي عرض للاستثمار في عملة رقمية يعِدك بعائد مضمون.

– حماية محفظتك: للاستثمار في العملات الرقمية، ستحتاج إلى محفظة بها مفاتيح خاصة. فإذا طلبت منك إحدى الشركات تقديم مفاتيحك للمشاركة في فرصة استثمارية، فمن المحتمل جداً أن ينطوي هذا الطلب على عملية احتيال. تذكر دائماً بأن تحافظ على خصوصية مفاتيح محفظتك.

– حصر تنزيل التطبيقات على المنصات الرسمية: يبقى تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية، مثل Google Play أو Apple App Store، أكثر أماناً من أي مكان آخر، بالرغم من أن التطبيقات المزيفة يمكن أن ينتهي بها المطاف في هذه المتاجر أيضاً.

– استخدام أدوات أمنية موثوق بها: يمكن أن يساعد استخدام حلول مثل Kaspersky Premium في اكتشاف الروابط المشبوهة ومنع الوصول إلى المواقع الاحتيالية، ويمثل خط الدفاع الأول.

إن من المؤسف أن يستغلّ المحتالون حقيقة أن الأفراد، حتى اليقظين منهم، يطلون بشراً قد يقعون في الفخ إذا كان متقناً، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمال. ونظراً للسمعة التي تشكلت حول ربحية الاستثمار في أسواق العملات الرقمية والعائدات المرتفعة التي يمكن أن يتوقعها المستثمرون، يميل الأفراد إلى عدم التردّد في قبول الحصول على المساعدة ممن يمدّون أيديهم بها، وهنا يأتي الدور الحيوي للحلول الأمنية، التي سوف تُنذر المستخدم وتحذّره من وجود خطر ما في مكان ما.

بقلم عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي