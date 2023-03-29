احتفظوا بنسخة احتياطية من ملفات عملكم

براين مالاري، مدير تسويق قطاع الأعمال، وحدة أعمال الأقراص الصلبة في ويسترن ديجيتال.

لنتوقف للحظة ولنفكر بكمية بيانات العمل الهائلة التي نقوم بتخزينها رقمياً حالياً، والتي تشمل مستندات حسابات العملاء وقواعد البيانات والبيانات المالية وسنوات من المستندات الضريبية وسجلات الموظفين والعروض التقديمية ومحتويات المخزون/المبيعات والقائمة تطول.

تُعتبر كل هذه البيانات ذات أهمية كبيرة وتحتاج إلى الحفظ بمكان آمن. وتعدّ من منظور الأعمال التجارية عنصراً أساسياً في الحفاظ على سير عمل الشركة. ولسوء الحظ، هناك العديد من الطرق التي يمكن فقدان البيانات من خلالها وتضم: الهجمات الإلكترونية والفيروسات وتعطّل الحواسيب وانقطاع التيار الكهربائي والأخطاء البشرية.

لكن ليس هناك من داعٍ للقلق المتواصل بشأن فقدان البيانات إن كانت لديكم استراتيجية قائمة للنسخ الاحتياطي للبيانات. ويعتبر تاريخ 31 من مارس اليوم العالمي للنسخ الاحتياطي، وهو الوقت الأفضل لتقييم خطة النسخ الاحتياطي في عملكم.

قاعدة 3-2-1 للنسخ الاحتياطي

تُعدّ 3-2-1 القاعدة العامة للحفاظ على البيانات المهمة من الاختفاء إلى الأبد. وتتطلب لاتباعها ما يلي:

الاحتفاظ بثلاث نسخ من بياناتكم. واحدة كنسخة أساسية واثنتين كنسخ احتياطية.

نسخ من بياناتكم. واحدة كنسخة أساسية واثنتين كنسخ احتياطية. حفظ نُسَخ من النسخ الاحتياطية لديكم على نوعين مختلفين من الوسائط أو الأجهزة.

مختلفين من الوسائط أو الأجهزة. الاحتفاظ بنسخة احتياطية واحدة خارج موقع العمل في حالة وقوع أي كارثة.

تهدف كل خطوة من تلك الخطوات إلى إنشاء تكرار للبيانات من أجل ضمان توفر بياناتكم بشكل دائم في حال حدوث الأسوأ. ومع ذلك، يجب أن تظل النسخ الاحتياطية محدّثة لمنع فقدان المزيد من الملفات الحالية. ويُفضّل جدولة عمليات النسخ الاحتياطي بحيث يتم إجراؤها يومياً وخلال الليل عندما يكون الحد الأدنى من نشاط العمل.

اختيار الاستراتيجية المناسبة لحفظ النسخ الاحتياطية من البيانات

تعتمد استراتيجية تخزين النسخة الاحتياطية الصحيحة لشركة معينة على مقدار البيانات التي تمتلكها الشركة وكيفية استخدامها. لكن بشكل عام، يُعتبر أفضل خيار للشركات الصغيرة والمتوسطة هو التخزين المتصل بالشبكة (NAS).

التخزين المتصل بالشبكة (NAS)

يتصل حل التخزين المتصل بالشبكة بشبكة محلية مثل جهاز توجيه WiFi عبر الإيثرنت، ويتم استخدامه لمشاركة البيانات بين العديد من المستخدمين المختلفين المتصلين أيضاً بالشبكة المحلية. ويتكون الجهاز نفسه عادةً من محركات أقراص ثابتة متعددة (HDD).

ويستطيع كل محرك أقراص ثابتة تخزين بيانات مختلفة أو يمكن تهيئته لنسخ البيانات على محرك أقراص آخر لإنشاء المزيد من البيانات المتكررة. سأشارككم المزيد من التفاصيل عن هذه النقطة لاحقاً.

يمكنكم أن تتخيلوا حل التخزين المتصل بالشبكة (NAS) كسحابة صغيرة في موقع الشركة. ويمكن تعديله وتهيئته ليكون بمثابة مخدّم للملفات التعاونية ومخدّم ويب وجهاز افتراضي ومركز للنسخ الاحتياطية ومركز للوسائط.

وأفضل ما في الأمر هو أن حل التخزين المتصل بالشبكة قابل للتوسيع مع نمو أعمالكم، ويأتي بمجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام. وقد تبدأ الشركة بحل ثنائي المنفذ يمكنه استضافة محركيّ أقراص صلبة أو يمكن أن يتم توسيعه إلى صندوق محركات أقراص على مستوى الشركات مُثبّت على حامل ويسع لأكثر من أربعة وعشرين محرّك أقراص.

حل التخزين المتصل المباشر (DAS)

خيار آخر للشركات الصغيرة والمتوسطة هو حل التخزين المتصل المباشر (DAS). كما يوحي الاسم، يتم توصيل الحل مباشرةً بالحاسوب ليوفر مساحة تخزين إضافية لنسخ البيانات احتياطياً، لكنّه يفتقر إلى التطبيقات الفعّالة على مستوى الشبكة والإمكانات التعاونية الموجودة في حل التخزين المتصل بالشبكة (NAS). ويمكن أن تضم وحدات التخزين المتصلة المباشرة محركات الأقراص الصلبة ذات السعة الهائلة أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة للحصول على أداء عالٍ.

حل المجموعة الإضافية من الأقراص المستقلة (RAID)

تعتبر إحدى الطرق التي تختار العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة استخدامها هي المجموعة الإضافية من الأقراص المستقلة (RAID) للمساعدة في توفير مستويات كافية من التكرار والحماية للبيانات.

يمكن استخدام RAID على حلول التخزين المتصلة بالشبكة NAS أو حلول التخزين المتصلة مباشرةً DAS أو بمفردها مع حاسوب واحد. وتتيح حلول RAID للمحركات المتعددة الظهور كوحدة تخزين واحدة.

وهناك مستويات متعددة من حل تخزين RAID، ويُقدّم كل مستوى مزايا مختلفة، لكن يمكن أن يضيف ذلك أيضاً المزيد من التعقيد. وتأتي أنظمة التخزين المتصلة بالشبكة أو تلك المتصلة بشكل مباشر التي تدعم RAID إما مُهيأة مسبقاً لمجموعة RAID معينة أو تسمح بتكوين مستويات RAID معينة.

ويتم تحديد مستوى مجموعة محركات الأقراص الإضافية RAID المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاحتياجاتكم وأولوياتكم والتي تشمل: الأداء والسعة والتكلفة. وبدلاً من تقسيم كل مستوى من مستويات RAID، إليكم نظرة عامة وسريعة على المستويات الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة.

المجموعة الإضافية من الأقراص المستقلة (RAID 0)

يعتبر هذا الخيار الأقل تكلفةً ويسمح لأقراص متعددة بالظهور كمحرك أقراص واحد. ويمتاز هذا المستوى بالأداء الرائع مع سرعات كتابة وقراءة عالية. ومع ذلك، ونظراً لأنّ هذا المستوى يستخدم شريط البيانات لتوزيع البيانات على محركات الأقراص المتعددة بدون نسخ إضافية، سيتم فقدان البيانات في حالة فشل أحد محركات الأقراص. وعلى هذا النحو، لا ينبغي اختيار هذا المستوى دون مستويات إضافية من تكرار البيانات.

المجموعة الإضافية من الأقراص المستقلة (RAID 1)

يُطلق على هذا الحل غالباً اسم “مرآة القرص”، ويقوم بنسخ نفس البيانات على محركات أقراص متعددة أو وحدات تخزين متعددة داخل نفس محرك الأقراص. ويوفر هذا تكراراً كبيراً للبيانات، لأنه في حالة فشل أحد محركات الأقراص، ستكون نفس المعلومات محفوظة بالفعل على قرص آخر كي لا يتم فقدانها. ويُعدّ هذا خياراً رائعاً لأمن البيانات، لكنه يتطلب سعة أضخم نظراً لأن كمية البيانات تتضاعف خلال عملية النسخ المتطابق.

المجموعة الإضافية من الأقراص المستقلة (RAID 10)

يعتبر حل RAID 10 مجرّد RAID 1 + 0 فهو مزيج من الاثنين. وبنفس آلية RAID 0، يتم تخطيط البيانات وكتابتها على أقراص متعددة. ومثل RAID 1، يتم نسخ هذه البيانات على وحدات تخزين أو محركات أقراص متعددة. ويوفر هذا الحل فوائد الأداء العالية في القراءة والكتابة وتكرار البيانات في حالة فشل أحد محركات الأقراص. ومع ذلك، يتطلب هذا الحل ما لا يقل عن أربع محركات أقراص ويتم خفض السعة إلى النصف مما قد يجعله أكثر تكلفة أيضاً.

المجموعة الإضافية من الأقراص المستقلة (RAID 5)

قد يكون هذا الحل هو خيار RAID الأكثر شيوعاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم نشر البيانات وتقسيمها على ثلاثة أقراص أو أكثر، كما يتم تضمين معلومات الاسترداد الأولية والتي تسمى “التكافؤ”. وإذا اكتشف النظام فشل أحد الأقراص، يمكن إعادة بناء البيانات دون فشل في الأداء. ويسمح لمحرك الأقراص بقابلية التبديل السريع، مما يعني أنه يمكن استبداله دون إيقاف تشغيل النظام. ويسمح مستوى RAID هذا بتكرار البيانات بفضل التكافؤ، لكنه يتطلب مساحة تخزين إضافية. ويمكن أن يتأثر أداء التطبيقات النشطة وكثيفة الكتابة نظراً لأن البيانات مصنفة ضمن كتل بيانات متعددة.

الجمع بين حَلَّيّ RAID والتخزين المتصل بالشبكات (NAS)

يمكن تشغيل حل RAID بشكل منفصل عن حل التخزين المتصل بالشبكات. وبالمثل، ليس من الضروري أن يتم تهيئة حل التخزين المتصل بالشبكات ليعمل مع حل RAID. ومع ذلك، وبعد تقييم الخيارات، تقرر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في النهاية أن استراتيجية النسخ الاحتياطي للبيانات الأنسب لها هي مزيج RAID المدمج في حل التخزين المتصل بالشبكات (NAS). ومهما كان خيار التخزين الأفضل لشركتكم الصغيرة، لا بُدّ أن تتذكروا أيضاً أهمية اتباع قاعدة النسخ الاحتياطي 3-2-1 والاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية الحالية في أماكن متعددة سواء كانت ماديّة أو رقمية.