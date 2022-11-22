احتفالا بفوز السعودية على الأرجنتين…الأربعاء إجازة للموظفين والطلبة

وجه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون يوم (الأربعاء) الثالث والعشرين من نوفمبر إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة، والقطاع الخاص، والطلبة والطالبات، في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم لكرة القدم.

وحقق منتخب السعودية فوزاً تاريخيا اليوم بهزيمته منافسه منتخب الأرجنتين (2-1) ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم FIFA قطر 2022™ على ستاد لوسيل بقطر.