مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي

أعلنت سلطات مدينة نابولي يوم الجمعة عن وفاة شخص متأثرا بإصابته بطلق ناري وإصابة 7 آخرين الليلة الماضية خلال احتفالات جماهير فريق المدينة الجنوبية بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لأول مرة خلال 33 عاما.

وبدأت الاحتفالات في توقيت متأخر بعد تعادل نابولي خارج ملعبه 1-1 مع فريق أودينيزي ليضمن تحقيق اللقب قبل خمس مباريات من نهاية الدوري.

وبعد ساعات من المباراة قتل شخص بعيار ناري وأبلغ كلاوديو بالومبا حاكم نابولي محطة (راي) الإذاعية “لا يمكن فعل شيء أمام الاحتفالات”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام محلية أخرى أن أصدقاء وأقارب الضحية خربوا غرفة الطوارئ التي نقل إليها.

وأضاف بالومبا أن الشرطة تحقق في الوفاة، مشيرا إلى إصابة سبعة أشخاص خلال الليلة، بعضهم أصيب بسبب الألعاب النارية.

واتخذت السلطات عدة إجراءات لاحتواء المخاطر على النظام العام خلال الاحتفالات الجامحة في نابولي بعد أول تتويج بالدوري منذ فترة دييجو مارادونا.

وأصبح قلب المدينة منطقة مشاة فقط وحظرت السلطات الألعاب النارية والمفرقعات لكنها لم تتمكن من منعها بشكل كامل.