احترس الاختراق.. تحذير طارئ من أيفون وأندرويد

نوه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركتي أبل وأندرويد لمعالجة ثغرات أمنية خطيرة تحمل رقم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 لأجهزة أبل، وثغرة رقم CVE-2023-35674 لأجهزة أندرويد، والتي تؤثر على منتجاتهما المختلفة؛ حيث تسمح هذه الثغرات بالوصول إلى معلومات… pic.twitter.com/4Sv0YJ7nNL