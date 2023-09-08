احترس الاختراق.. تحذير طارئ من أيفون وأندرويد

أصدرت أبل وأندرويد تحذيرا أمنيا عاجلا لجميع مستخدمي منتجاتهما، وطالبت بتحديثات لحماية الهواتف من الاختراق.
ونوه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إلى التحديث الطارئ الذي أصدرته شركتا أبل وأندرويد لمعالجة ثغرات أمنية خطيرة تحمل.
وتؤثر تلك الثغرات على منتجات أبل وأندرويد المختلفة؛ وتسمح بالوصول إلى معلومات حساسة والتحكم في أجهزة الهواتف بشكل كامل.
وقالت في منشور عبر موقع إكس “تويتر سابقا”، إن الثغرة تتيح لبرنامج تجسس اختراق الهواتف، وأوصت بتثبيت آخر التحديثات.
وتحمل الثغرات رقم CVE-2023-41064 وCVE-2023-41061 لأجهزة أبل، وثغرة رقم CVE-2023-35674 لأجهزة أندرويد.