احتراق سيارة بسبب أسطوانة غاز ووفاة امرأة بداخلها في لبنان

قالت وسائل إعلام لبنانية إن امرأة لقيت مصرعها إثر انفجار أسطوانة غاز داخل سيارة دفع رباعي كانت تقودها في منطقة دير الحرف في بعبدا بلبنان.

وبحسب الفيديو الذي – نمتنع عن نشره- فإن السيدة لم تكن تقود سيارتها بتهور أو بسرعة زائدة عن الحد، لكنها توقفت بها بعد تطاير أجزاء صغيرة من هيكلها نتيجة الانفجار، وعبثا حاول عدد من الشبان فتح أي باب من أبواب السيارة لتتحرك السيارة من جديد وتصطدم برصيف الشارع قبل أن تنفجر، وتشتعل النيران فيها بالكامل.

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استخدام الغاز الطبيعي في السيارات

رغم استخدام الغاز كوقود للسيارات منذ سنوات، وتحويل العديد من أصحاب السيارات محركات سياراتهم من البنزين والكيروسين إلى الغاز الطبيعي كونه أرخص سعر، إلا أن هناك اتهامات كثيرة توجه إلى الغاز الطبيعي، وكونه يحدث أعطالا بمحرك السيارة، فما هي مميزات وعيوب استخدام الغاز الطبيعي في السيارة؟

مميزات الغاز الطبيعي

أقل سعرا من بنزين 80 الأرخص بين المشتقات المتاحة.

مُعدل استهلاك السيارة للتر الغاز أقل بنسبة قليلة من مُعدل استهلاك السيارة للتر البنزين.

الانبعاثات الضارة الناتجة عن الغاز الطبيعي أقل بنسبة كبيرة عن انبعاثات البنزين والسولار.

الاعتماد على الغاز الطبيعي يُطيل العمر الافتراضي لزيت المحرك.

يؤثر الغاز الطبيعي على الاقتصاد المصري بشكل كبير، إذ تمتلك مصر فائضًا من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة لشراء البنزين أو السولار من الخارج.

إمكانية تشغيل السيارة بالغاز الطبيعي أو البنزين.

عيوب استخدام الغاز الطبيعي في السيارة

تقليل كفاءة المحرك بنسبة صغيرة للغاية وخفض العمر الافتراضي له، ويحدث ذلك في السيارات القديمة التي لم تكن محركاتها مجهزة للاعتماد على بنزين به رصاص.

أسطوانة الغاز التي يتم تثبيها في المساحة الخلفية للسيارة تزيد من وزن السيارة وتستهلك 75% من المساحة المخصصة للحقائب.

شبكة محطات الغاز لا تضاهي محطات البنزين، وهو ما يزيد من صعوبة التعامل مع السيارة عند نفاذ الغاز ويجبر مالك السيارة على السير بالبنزين.

انخفاض قدرة المحرك على السحب نتيجة انخفاض نسب الكربون الملينة.

الأمان في استخدام الغاز الطبيعي في السيارات

تعد منظومة تشغيل الغاز الطبيعي في السيارات آمنة جدًا إذا استخدمت فيها عوامل الأمان، فما هي هذه العوامل؟

أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة، لابد أن تكون مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي، مهمته غلق الأسطوانة لمنع تسرب الغاز.

تصنع الأسطوانة من سبيكة من الصلب القادر على تحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها.

مواسير الغاز والوصلات الخاصة تصنع من الصلب الخالي من اللحامات والذي يرفع من درجة تحملها للضغوط المرتفعة وعدم وجود فرصة لتسريب الغاز من خلالها.

ماسورة الغاز يتم تغطيتها بغطاء بلاستيكي لمنع تراكم شحنات الكهرباء.

صمام الغاز يقوم بمنع أي تدفق للغاز حال إيقاف المحرك أو تعطل السيارة.

صمام الشحن يحتوي على صمام عدم رجوع لتأمين عملية تموين السيارة بالغاز بالمحطات، وعدم حدوث تسرب منه عند الانتهاء من عملية التموين.

خراطيم تضمن إزاحة أي غاز متسرب من توصيلات الغاز جهة الأسطوانة إلى خارج السيارة وعدم السماح بتراكمه داخل شنطة السيارة.ص

صمام الأسطوانة يسمح بتصريف الضغط الزائد سواء كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بجسم الأسطوانة أو لارتفاع ضغط الغاز داخل الأسطوانة، وعند تدفق الغاز خارج الأسطوانة بكميات كبيرة نتيجة كسر في ماسورة الغاز يغلق أوتوماتيكيًا.

يتم تصنيع الأسطوانة وفقًا لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش دولية فضلاً عن اجتيازها العديد من الاختبارات أثناء مراحل الإنتاج لضمان سلامتها بالسيارات وقدرتها على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والصدمات التي قد تتعرض لها السيارة أثناء سيرها على الطرق، كما تخضع اسطوانات الغاز لاختبارات فحص دورية لإعادة صلاحيتها كل ثلاث سنوات .