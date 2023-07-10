فيديو.. احتراق سيارة في مطار مونتريال كاد يسبب بكارثة

اشتعلت النار في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة الأحد في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال، وتم على الفور استدعاء رجال الإطفاء الذين نجحوا في إطفاء الحريق سريعا وتفادوا حدوث كارثة محتملة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، بحسب السلطات، التي قالت إن الحريق تمت السيطرة عليه في أقل من نصف ساعة.

وقال متحدث باسم المطار لموقع “مونتريال سي تي في” إن الحريق بدأ في محرك السيارة، وأن الرحلات الجوية لم تتأخر نتيجة لذلك.

وقالت المتحدثة آن ماركوت “الوضع تحت السيطرة”، مشيرة إلى أنه كان هناك حوالي 20 من رجال الإطفاء في مونتريال تم إرسالهم إلى مكان الحادث.

يبدو أن صور الطائرة التي التقطت بعد إخماد الحريق تظهر آثار السخام حول الباب الخلفي للطائرة.

وأكدت طيران كندا أن السيارة التي اشتعلت فيها النيران كانت شاحنة مياه.

وقالت شركة الطيران في بيان لسي تي في نيوز “استجاب الطاقم بشكل احترافي من خلال ضمان النزول السريع للركاب المتبقين من الطائرة القادمة من جنيف”.

وأضافت أن الطائرة تخضع لفحص الصيانة، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.