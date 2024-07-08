احتجاجات ضد السياح بإسبإنيا ورشهم بالماء وسط هتافات “عودوا إلى بلادكم”

تظاهر العشرات ضد السياحة في برشلونة وقاموا برش السياح الجالسين في المطاعم بالمياه خلال مظاهرة شارك فيها آلاف الأسبان.

وأظهرت لقطات تم تصويرها في المدينة الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع رش المطاعم في المناطق السياحية الشهيرة بمسدسات المياه مع هتافات حشود من المتظاهرين يهتون “أيها السياح ارجعوا إلى دياركم”. وتعهد عمدة برشلونة مؤخرًا بالقضاء على تأجير السياح لفترات قصيرة في المدينة في غضون خمس سنوات.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “برشلونة ليست للبيع” و”أيها السائحون عودوا إلى دياركم”، قبل أن يستخدم البعض منهم مسدسات المياه ضد السائحين الذين كانوا يتناولون الطعام في الهواء الطلق في مطاعم في مناطق سياحية شهيرة. وتعالت هتافات “أيها السائحون ارحلوا عن حيّنا” بينما توقف البعض أمام مداخل الفنادق.

وتمثل تكاليف السكن المرتفعة في برشلونة، والتي ارتفعت بنسبة 68% خلال العقد الماضي، واحدة من القضايا الرئيسية التي تثير سخط السكان، إلى جانب تأثيرات السياحة على التجارة المحلية وظروف العمل في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة. وارتفعت الإيجارات بنسبة 18% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق في المدن السياحية مثل برشلونة ومدريد، وفقاً لموقع Idealista العقاري. ولسنوات، كانت جدران المدينة تزيل كتابات جرافيتي معادية للسياحة برسائل مثل “السياح عودوا إلى دياركم” موجهة إلى الزوار الذين يلقي البعض باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار وتشكيل الاقتصاد حول السياح.