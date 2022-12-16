احتجاجات الأردن: مقتل العقيد عبد الرازق الدلابيح.. أزمة بسبب أسعار الوقود

أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، العقيد عبد الرازق عبدالحافظ الدلابيح، خلال أعمال شغب، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

ووفقا للرواية الأمنية فإن الدلابيح قتل بعيار ناري في منطقة الرأس، أثناء تعامله مع أعمال شغب قام بها من وصفتهم مديرية الأمن بـ”مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون” في منطقة الحسينية بمحافظة معان.

كما أعلنت المديرية عن إصابة ضابط آخر، وضابط صف، خلال الاشتباكات، بعيارات نارية أيضا، ونقلهما إلى مستشفى لتلقي العلاج، بحسب بترا.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن عدد المصابين من رجال الأمن وصل إلى أربعة.

وتوعدت مديرية الأمن في بيانها بالضرب بيد من حديد على من وصفتهم بالمعتدين على أمن الوطن والمواطن، مشددة على تعاملها بحسم وبالقوة المناسبة مع المشاركين في أعمال الشغب.

كما لفتت إلى أنها تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، ولكنها ستقف أمام من يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد لإثارة الشغب.

ما هي الظروف وكيف بدأت الأزمة؟

بدأ الأمر يوم 5 ديسمبر/ كانون أول، حين أعلن عن إضراب لسائقي الشاحنات ، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.

، احتجاجا على تطور الإضراب لاحقا إلى إضراب عام في الأردن أغلقت بسببه الأسواق بعدد من المدن، الأربعاء الماضي، ومنها معان.

بعدد من المدن، الأربعاء الماضي، ومنها معان. هدد بعض النشطاء المضربين بتنظيم احتجاجات في مدن الأردن يوم الجمعة.

بتنظيم في مدن الأردن يوم الجمعة. شهدت معان احتجاجات الخميس، وحدثت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين ، وخلالها أطلق مجهولون الرصاص على الشرطة ونتج عنها مقتل الضابط وإصابة آخرين.

الخميس، وحدثت ، وخلالها ونتج عنها مقتل الضابط وإصابة آخرين. شهود عيان قالوا لرويترز إن الاشتباكات شملت عدة مناطق بمعان ، وكذلك في مدينة الزرقاء شمال شرقي العاصمة عمان، وعدد آخر من المدن.

قالوا لرويترز إن شملت عدة ، وكذلك في مدينة شمال شرقي العاصمة عمان، وعدد آخر من المدن. العاصمة عمان شهدت أيضا احتجاجا لمجموعة من الشباب في حي الطفايلة.

ويذكر أن الحكومة الأردنية رفعت مؤخرا أسعار المحروقات ليصل سعر لتر الديزل 895 فلسا (1.26 دولار)، وتراوحت أسعار لتر البنزين بين 920 فلسا (1.29 دولار) و1170 فلسا (1.64 دولار).

ويعد هذا الارتفاع هو السادس عشر لأسعار المحروقات في الأردن خلال عامين فقط، وفقا لموقع الجزيرة نت.