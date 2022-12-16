احتجاجات إيران: من هي مسيح علي نجاد التي يُشتبه في تورط إيران بمحاولة اختطافها من أمريكا؟

اعترفت امرأة أمريكية من أصول إيرانية تعيش في كاليفورنيا بأنها تعرّضت للخداع وساعدت دون علمها مجموعة من النشطاء الإيرانيين في مهمتهم الفاشلة لخطف الناشطة الحقوقية المعارضة مسيح علي نجاد، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.

قامت نيلوفار بهادوريفار بالتوسط لأربعة رجال من المخابرات الإيرانية عام 2021 من أجل توكيل محقق أمريكي خاص لمراقبة علي نجاد

بالتوسط لأربعة رجال من عام 2021 من أجل توكيل لمراقبة علي نجاد لم توجه لها أي تهمة في المؤامرة الفاشلة ضد الناشطة ذات الأصول الإيرانية بهدف اختطافها

قالت بهادوريفار في المحكمة إنها أرسلت أموالا إلى المحقق نيابة عن صديق قديم للعائلة، وهو مسؤول حكومي في إيران

تم إرسال الأموال عبر “باي بال” لكنها ادعت أنها لا تعرف أن الأموال كانت من أجل مراقبة علي نجاد

اقرت بهادوريفار بالذنب في تهمة التآمر لخرق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران من خلال المساعدة في توجيه الأموال إلى المحقق

وقال جيفري ليختمان محامي بهادوريفار لصحيفة “نيويورك تايمز” إنها كانت ضحية لنظام إيراني “سرطاني”.

وأضاف:

“عندما لا يذبح قادة الإرهاب الإيرانيون شعبهم، فإنهم يسافرون حول العالم في محاولة لقتل منتقديهم، بما في ذلك التلاعب الخسيس بالسيدة بهادوريفار من قبل صديق قديم للعائلة”.

ماذا حصل في 2021؟

تعرضت مسيح علي نجاد للعديد من التهديدات لمواقفها العلنية ضد النظام الحاكم في إيران

قالت إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي أي) اتصل بها وأخبرها أن عليها الإلتزام بتعليماته لأن حياتها في خطر حقيقي

اتصل بها وأخبرها أن عليها الإلتزام بتعليماته لأن حياتها في خطر حقيقي عينت لها حراسة خاصة من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي لحمايتها

كشفت وزارة العدل الأمريكية في تموز/ يوليو من عام 2021 عن مؤامرة تورَّطَ فيها أربعةٌ من مسؤولي المخابرات الإيرانية كانوا يُخطِّطُون لخطفها هي وشخص في المملكة المتحدة وثلاثة آخرين في كندا لمعارضتهم النظام الإيراني

في تموز/ يوليو من عام 2021 عن مؤامرة تورَّطَ فيها أربعةٌ من مسؤولي المخابرات الإيرانية كانوا يُخطِّطُون لخطفها هي وشخص في وثلاثة آخرين في لمعارضتهم النظام الإيراني حاولوا استدراجها إلى بلد ثالث لاتمام عملية الاختطاف هناك

مَن هي مسيح علي نجاد؟

اسمها الكامل: معصومة علي نجاد قمي

العمر: 46 عاماً

الجنسية: إيرانية/ أمريكية

المهنة: صحافية وكاتبة ومذيعة

كانت مسيح علي نجاد ناشطة سياسية منذ صغرها وقد اعتُقلت عام 1994 بسبب منشورات تنتقد الحكومة الإيرانية.

بدأت مسيح علي نجاد حياتها المهنية في مجال الصحافة عام 2001 في صحيفة هامباستيقي المحليّة اليومية

عملت في وكالة أنباء العمال الإيرانية

عملت مراسلة في البرلمان الإيراني

أثارت مقالة كتبتها عام 2005 حول ما وصفته بكذب المسؤولين الحكوميين عن تخفيض أجورهم وهم في الحقيقة يتقاضون مبالغ طائلة الكثير من الجدل، وأدت إلى فصلها من عملها الصحفيّ في البرلمان

تخرجت مسيح علي نجاد عام 2011 في تخصّص الاتصالات والإعلام والثقافة من جامعة أكسفورد بروكس

أطلقت عام 2014 صفحة باسم “حرية الإيرانيات المسروقة” على فيسبوك تدعو فيها الإيرانيات إلى نشر صور لأنفسهنّ دون حجاب اعتراضا منها الزام المرأة الإيرانية بارتداء الحجاب

جذبت الصفحة الاهتمام الدولي بسرعة وحصلت على مئات الآلاف من الإعجابات

حصلت على جائزة حقوق المرأة من قمة جنيف لحقوق الإنسان والديمقراطية، التي تديرها الأمم المتحدة عام 2015 لكونها “صوت من لا صوت لهن ولتحريكها ضمير الإنسانية لدعم نضال النساء الإيرانيات من أجل حقوق الإنسان الأساسية والحرية والمساواة”.

تقول نجاد إنها لا تُعارض الحجاب، لكنها تعتقد أنه يجب أن يكون مسألة اختيار شخصي

اعتقلت قوات الأمن الإيرانيّة في 2019 ثلاثة من أفراد عائلة علي نجاد وذلك انتقامًا لنشاطها في مجال حقوق المرأة وفقًا لمنظمة العفو الدولية

نشرت علي نجاد في المُجمل أربعة كتبٍ باللغة الفارسيّة هي:

تهسون

تاج خار (تاج الشوك)

أنا حرة

غارار سابز (ملتقى أخضر)

كما نُشرت مذكراتها باللغة الإنجليزية في كتاب تحت عنوان “الريح في شعر” “The Wind in My Hair” ‏ عام 2018