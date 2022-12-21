احتجاجات إيران: مع التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني.. هل نجحت حملة سحب الودائع من البنوك؟

منذ اشتعال حركة التظاهر في أرجاء إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد البلاد أزمة اقتصادية، وتراجعت قيمة الريال الإيراني بشكل حاد حيث انخفض إلى مستوى 370.2 ألفا مقابل الدولار الأمريكي. فيما تشهد إيران حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى سحب الأموال من البنوك وشراء الدولار أو الذهب.

حملة لسحب الودائع

وقد دعت المحامية الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، الإيرانيين للانضمام إلى حملة سحب الأموال من البنوك، وقالت:

البنوك تعمل كذراع اقتصادي للنظام القاتل فقط، وليست مؤسسات لخدمة الشعب

قمع الاحتجاجات الشعبية لم يهدأ منذ عام 2018، وقد ثبت الآن للجميع أنه لا توجد إرادة في النظام لقبول مطالب الشعب

تم تشكيل حملة يستطيع خلالها المواطنون عبر سحب أصولهم من البنوك توجيه ضربة كبيرة للهياكل القمعية، انضموا إلى هذه الحملة

زيادة الأرباح

وفي غضون ذلك، قطع البنك المركزي الإيراني، خوفا من وقوع أزمة سحب نقدي، وعودا بزيادة الأرباح، لكن يبدو أن التضخم الحالي للاقتصاد الإيراني يصل إلى درجة أنه حتى الوعد بزيادة الأرباح لا يمكن أن يقنع العديد من أصحاب الحسابات القلقين بحفظ أموالهم في البنوك.

استجابة

وبحسب قناة إيران إنترناشيونال الفضائية فإنها حصلت على وثائق تشير إلى:

حدوث زيادة حادة في الطلب على الأوراق النقدية من البنوك، وأن البنك المركزي لا يستجيب لهذه الطلبات

بالإضافة إلى أن الكثير من الناس يعتبرون سحب الأموال من البنوك جزءا من مقاومة النظام الإيراني، فإن الانخفاض الحاد في قيمة الريال قد زاد من مخاوف المواطنين من خسارة أموالهم

توقع العديد من الاقتصاديين أن الأزمة الاقتصادية ستزداد سوءا في الأشهر المقبلة، ونتيجة لذلك، ستكون استثمارات الناس بالبنوك في خطر أكبر.

يعد مقطع فيديو نشرته قناة “وحيد أونلاين” على تلغرام لكلام موظف في أحد البنوك تأكيدًا آخر على نقص السيولة في البنوك. في هذا الفيديو، يقول موظف في بنك صادرات لاهيجان لمواطن يريد سحب راتبه الشهري: “ليس لدينا نقود، عندما لا أملك المال، لا يمكنني تقديم الخدمات”

دعوات للاحتجاجات

وفي غضون ذلك، تم نشر العديد من الدعوات للاحتجاجات والإضرابات العامة من قبل المجموعات الشعبية وحقوق الإنسان والنقابات العمالية والمؤسسات الأخرى.