احتجاجات إيران: تنفيذ ثاني حكم إعدام شنقا على رافعة بناء

أعدمت إيران ثاني متظاهر، بتهمة مهاجمة قوات الأمن بسكين، وذكر موقع “ميزان أونلاين“، التابع للقضاء الإيراني، إن المتظاهر الذي أعدم يُدعى مجيد رضا رهنورد، تم شنقه علنا في مدينة مشهد شمال شرق البلاد من على “رافعة بناء” كتحذير مروع للآخرين، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، بعدما أدين بعدة تهم، وهي:

“ شن حرب على الله “، بحسب وصف الموقع.

“، بحسب وصف الموقع. قتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية.

شبه العسكرية. إصابة 4 آخرين في 17 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

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و”رهنورد” هو ثاني شخص يُعلن عن إعدامه فيما يتعلق باحتجاجات عام 2022، بعد تنفيذ الإعدام شنقا في محسن شكاري، الخميس الماضي.

عدد أحكام الإعدام في إيران منذ بدء الاحتجاجات

وصدرت أحكام بالإعدام، على العديد من الإيرانيين خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، والتي اندلعت إثر موت الفتاة الإيرانية من أصل كردي، مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد أن احتجزتها “شرطة الأخلاق”، بدعوى عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح.

وقالت منظمة العفو الدولية، الأسبوع الماضي، إنها حددت ما لا يقل عن 17 شخصًا آخرين، بالإضافة إلى رهنورد وشكاري، الذين يواجهون خطر تنفيذ الإعدام، فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة.

الأمم المتحدة تدين الإعدامات في إيران

دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء عمليات الإعدام في إيران، مشيرة إلى أن ظروف إعدام متظاهر ثانٍ في إيران كانت قاسية بشكل خاص.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن:

المنظمة تواصل التعبير عن مخاوفها للسلطات الإيرانية على مختلف المستويات.

الأمين العام يؤيد دعوة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن هذه القضية ويشاركها الرأي بعدم وجود مكان لعقوبة الإعدام.

الأمم المتحدة تشدد على ضرورة السماح باستمرار المظاهرات السلمية.

الأمم المتحدة تريد ضمان عدم استخدام القوة بشكل مفرط واحترام الحق في الاحتجاج السلمي والحق في التجمع على أرض الواقع.

الأمين العام سيواصل توضيح رغبته مع جميع المحاورين للتأكد من عدم استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في إيران

وكانت المفوضية السامية قد عبرت عن ذعرها، من خلال تغريدة على تويتر، من استمرار استخدام عقوبة الإعدام بعد الأنباء التي أفادت بإعدام ماجد رضا رهنورد، وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من اعتقاله.

?? #إيران: نشعر بالفزع من استمرار استخدام عقوبة الإعدام بعد أنباء عن إعدام متظاهر ثان – ماجد رضا رهناورد – بعد مضي أكثر من 3 أسابيع على اعتقاله. نخشى على حياة المتظاهرين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام. لا يمكن التوفيق بين عقوبة الإعدام وبين الحق في الحياة.



– مكتب حقوق الإنسان https://t.co/CD0DUlnkRJ — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 12, 2022