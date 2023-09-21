السعودية: القبض على سوريين و4 سعوديين لمحاولة تهريب 8 ملايين قرص مخدر

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية محاولة تهريب 7.920 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وقال بيان للهيئة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الحبوب المخدرة كانت مخفية داخل شحنة ألواح بلاستيكية عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية، وانه تم الكشف عنها بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات في الإمارات العربية المتحدة والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على مستقبلي الشحنة في منطقة الرياض، وهم وافدان من الجنسية السورية و(4) مواطنين، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.