احباط عملية تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون في الدمام

احبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 2,972,400 حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء الملك عبدالعزيز، عبارة عن “ألواح خشبية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون ضمن الإرسالية، بحيث جرى إخفاؤها داخل تجويف الألواح الخشبية.

#ارقد_وآمن | نجاح جديد يسجله أبطال المنافذ الجمركية بالتزامن مع #اليوم_العالمي_للجمارك وذلك بإحباط تهريب نحو 3 ملايين حبة كبتاجون، عُثر عليها في إرسالية وردت عبر ميناء الملك عبدالعزيز، وبالتنسيق مع@Mokafha_Sa تم القبض على مستقبلي المضبوطات.

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وقالت إنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، وتم بفضل الله القبض عليهما وعددهما شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.