اجتماع أوبك بلاس يقرر زيادة الانتاج لمستويات ما قبل جائحة كورونا

قررت مجموعة أوبك بلاس في اجتماعها اليوم الخميس رفع انتاج النفط 648 ألف برميل في كل من شهري يوليو و أغسطس، وحددت الجدول الزمني لاستئناف مستوى إنتاج النفط الذي كان ساريا قبل تفشي جائحة كورونا

. وفاقت الزيادة توقعات المراقبين، وتأتي بعد ضغوط مستمرة منذ أشهر من قبل كبار المستهلكين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة. كما جاءت متزامنة مع اعتماد دول الاتحاد الأوروبي حظراً جزئياً على النفط الروسي.

وأعلن التحالف في بيان أن ممثلي الدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم العشرة (أوبك+) اتفقوا على «تعديل إنتاج تموز/يوليو بزيادة 648 ألف برميل يومياً»، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة. وشدد البيان على «أهمية استقرار الأسواق وتوازنها».