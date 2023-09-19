رغم الزلزال والتحذيرات من تسونامي.. اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ستقام بمراكش في موعدها

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمملكة المغربية، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستقام في مواعيدها المعتمدة خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مدينة مراكش، رغم الزلزال الذي وقع قربها مؤخرا وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص.

وأكد كل من رئيس البنك الدولي أجاي بانغا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك، أن الاجتماعات ستقام في الفترة الواقعة بين 9 و15 تشرين الأول/أكتوبر في مراكش، مع ادخال بعض التعديلات للتكيف “مع الظروف”.

وجاء بي البيان: “منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023. وقد راعى هذا التقييم اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين. وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوبر/تشرين الأول، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.

وأضاف: “وبينما نتطلع إلى الاجتماعات، من الأهمية القصوى ألا يعوق انعقادها جهود الإغاثة الجارية وأن تراعي الضحايا والشعب المغربي. وفي هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع. ولا نزال ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين.”

ومن المتوقع أن تجذب الاجتماعات ما بين 10 و15 ألف شخص إلى مراكش، المدينة السياحية المغربية.

وقال المسؤولون الثلاثة: “بينما نتطلع إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي”.

وأضافوا: “في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. نظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين”.

وكانت جورجيفا قد قالت لـ”رويترز“، الجمعة إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها أن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمرا جدا” لقطاع الضيافة بها.