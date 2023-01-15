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اتهام طاقم طائرة فلبينية بتهريب 27 كيلو بصل من دبي والرياض

سلطات مطار مانيلا الدولي تضبط أفراد طاقم طائرة تتبع للخطوط الجوية الفلبينية بتهمة تهريب البصل والفواكه من الرياض وإمارة دبي

ضبط أفراد طاقم طائرة فلبينية يهرب البصل عبر رحلة من دبي والرياض إلى مطار مانيلا الدولي لأن كيلو البصل في الفلبين بـ11 دولاراً

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ضبط السلطات الفلبينية البصل والليمون مع أفراد طاقم الطائرة

ضبطت السلطات في الفلبين أفراد طاقم طائرة تتبع للخطوط الجوية الفلبينية بتهمة تهريب البصل والفواكه من المملكة العربية السعودية وإمارة دبي.

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية إنه تم القبض على موظفي الخطوط الجوية الفلبينية – الذين وصلوا في رحلتين منفصلتين من دبي (PR 659) والرياض (PR 655) يوم الثلاثاء الماضي 10 يناير/كانون الثاني 2023- ومعهم 27 كجم من البصل و10.5 كجم ليمون و1 كجم من الفراولة والتوت، وفقاً لتقرير الحادث الذي قدمه ضباط مكتب الجمارك في الفلبين.

وتم العثور على البصل والفواكه في حقائب طاقم الطائرة عند وصولهم إلى صالة 1 بمطار مانيلا الدولي.

ولم يعلن طاقم الفريق عن هذه المواد التي بحوزتهم في نموذج بيان الأمتعة الجمركي، ولم يكن لديهم أي تصريح استيراد كان ضرورياً لإحضار هذه المنتجات. وقال ضباط الجمارك إنه نظراً لعدم تقديمهم المستندات، تمت مصادرة البضائع.

وحين ضبط هذه “الممنوعات” قام أفراد الطاقم بسحق البصل والليمون أمام المسافرين، وهو ما تم توثيقه في فيديو شاركه مكتب الجمارك في مطار مانيلا.

وأظهر الفيديو، الذي تناقلته وسائل إعلام، إحدى مضيفات الطيران وهي تقول “دعونا ندمرهم حتى لا يتمكنوا من استخدامها”.

وذكر تقرير الجمارك أن “أفراد الطاقم الآخرين بدأوا بالدوس على البضائع، ورش المطهرات، وكسر البضائع بأعواد الأكل والأقلام أمام الرأي العام”.

وكان مسؤول حكومي فلبيني قال، في وقت سابق، إن جلب البصل أو أي منتجات زراعية أخرى في الأمتعة يعتبر استيراداً حتى بكميات للاستخدام الشخصي.

وقال نوليت فولجينسيو، الملحق الزراعي في القنصلية العامة للفلبين في دبي والإمارات الشمالية “يتم الاستيراد من خلال عملية معينة، حيث يجب الحصول على تصاريح مختلفة”.

ويأتي هذا التذكير في الوقت الذي يسافر فيه العديد من المغتربين الفلبينيين إلى بلادهم بأمتعة مليئة بالبصل مع الأخذ في الاعتبار كيف ارتفع سعره هناك إلى 40 درهماً (11 دولاراً) للكيلوغرام الواحد في مانيلا.

وسلمت سلطات الجمارك الحمولة إلى مكتب الحجر الزراعي لتدميرها على الفور.

ومن المقرر أن يواجه طاقم الطائرة اتهامات بالتهريب بالمخالفة لقانون تحديث الجمارك والتعرفة والمرسوم الرئاسي 1433 لمخالفة قانون الحجر الزراعي.

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