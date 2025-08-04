اتهام شاب إنكليزي بطعن عشوائي تسبب بوفاة طالب سعودي

جرى توجيه اتهام لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا بقتل الطالب السعودي محمد القاسم، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة يوم الثلاثاء بحسب بي بي سي. استُدعيت شرطة كامبريدجشاير شاب متهم ومعه رجل آخر، إلى ميل بارك في كامبريدج يوم الجمعة حوالي الساعة 23:27 بتوقيت جرينتش في في أعقاب حادثة طعن بدون سبب تسببت بوفاة طالب من المملكة العربية السعودية، ومن المقرر إجراء تشريح للجثة يوم الثلاثاء. وأُعلن عن وفاة محمد القاسم، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي كان موجودًا في المدينة في برنامج تدريبي لمدة 10 أسابيع، في مكان الحادث. وُجهت تهمة القتل وحيازة سكين في مكان عام إلى تشارلز كوريجان، البالغ من العمر 21 عامًا، من طريق هولبروك في كامبريدج. كما اعتقل رجل آخر يبلغ 50 عاماً للاشتباه في تقديمه مساعدة للجاني بعد الجريمة وسيبقيان قيد الحجز حتى يوم الأربعاء.

وفي بيان، أعربت مدرسة إي أف الدولية للغات، وهي مدرسة لغات مقرها كامبريدج تُدرّس اللغة الإنجليزية للطلاب الأجانب، عن “حزنها العميق” لوفاة أحد طلابها. وأضافت: “نقدم الدعم لجميع الطلاب والموظفين المتضررين من هذا الحادث المأساوي، وقد نظمنا جلسات إرشادية” بحسب بي بي سي. واشارت تقارير صحفية أن الاعتداء جرى بدون أي سبب.